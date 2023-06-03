Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Ryan Kent sonrası bir bomba daha! 4 yıllık imza atılacak

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Ryan Kent sonrası bir bomba daha! 4 yıllık imza atılacak

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte yaz transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Gelecek sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, ilk olarak Glasgow Rangers forması giyen Ryan Kent ile prensip anlaşması sağlamıştı. Yaz transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte İngiliz futbolcunun transferini açıklaması beklenen sarı-lacivertliler bir transferde daha mutlu sona yakın. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 10:50
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Ryan Kent sonrası bir bomba daha! 4 yıllık imza atılacak

Bu sezon şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Ryan Kent sonrası bir bomba daha! 4 yıllık imza atılacak

Pazar günü Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray derbisiyle bu sezon Süper Lig'deki son maçına çıkacak olan sarı-lacivertliler, transfer için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Ryan Kent sonrası bir bomba daha! 4 yıllık imza atılacak

Yönetim, 2023/2024 sezonu öncesi yapacağı hamlelerle takımın şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Ryan Kent sonrası bir bomba daha! 4 yıllık imza atılacak

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ilk transfer hamlesini gerçekleştiriyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Ryan Kent sonrası bir bomba daha! 4 yıllık imza atılacak

Sarı-lacivertliler, son olarak Glasgow Rangers forması giyen Ryan Kent ile anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Ryan Kent sonrası bir bomba daha! 4 yıllık imza atılacak

Kanarya, bonservisi elinde olan İngiliz futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Ryan Kent sonrası bir bomba daha! 4 yıllık imza atılacak

Kent'in Fenerbahçe'den yıllık 1.7 milyon Euro kazanacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Ryan Kent sonrası bir bomba daha! 4 yıllık imza atılacak

Wilfried Zaha ve Dominik Livakovic için de girişimlerini sürdüren sarı-lacivertliler, Kent sonrası ikinci transferini de gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Ryan Kent sonrası bir bomba daha! 4 yıllık imza atılacak

Bu sezon oldukça eleştirilen savunma hattını güçlendirmek isteyen yönetim, Udinese forması giyen Rodrigo Becao'yu gündemine almıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Ryan Kent sonrası bir bomba daha! 4 yıllık imza atılacak

Kanarya'nın görüştüğü isimlerden biri olan Becao'da pazarlıklar sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Ryan Kent sonrası bir bomba daha! 4 yıllık imza atılacak

Udinese'nin kapıyı 10 milyon Euro'dan açtığı Brezilyalı stoperde, Fenerbahçe'nin son teklifi 6 milyon Euro civarında oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Ryan Kent sonrası bir bomba daha! 4 yıllık imza atılacak

Kanarya'ya sıcak bakan oyuncu, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Ryan Kent sonrası bir bomba daha! 4 yıllık imza atılacak

Fenerbahçe'nin aradaki farkı kapatarak 4 yıllık imzayı attırması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Ryan Kent sonrası bir bomba daha! 4 yıllık imza atılacak

Rodrigo Becao, bu sezon Udinese formasıyla 28 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Ryan Kent sonrası bir bomba daha! 4 yıllık imza atılacak

Brezilyalı stoper, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

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