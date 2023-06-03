TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Ryan Kent sonrası bir bomba daha! 4 yıllık imza atılacak

Bu sezon şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Bu sezon şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Pazar günü Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray derbisiyle bu sezon Süper Lig'deki son maçına çıkacak olan sarı-lacivertliler, transfer için kolları sıvadı.
Yönetim, 2023/2024 sezonu öncesi yapacağı hamlelerle takımın şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefliyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ilk transfer hamlesini gerçekleştiriyor.
Sarı-lacivertliler, son olarak Glasgow Rangers forması giyen Ryan Kent ile anlaşma sağladı.
Kanarya, bonservisi elinde olan İngiliz futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Kent'in Fenerbahçe'den yıllık 1.7 milyon Euro kazanacağı öğrenildi.
Wilfried Zaha ve Dominik Livakovic için de girişimlerini sürdüren sarı-lacivertliler, Kent sonrası ikinci transferini de gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
Bu sezon oldukça eleştirilen savunma hattını güçlendirmek isteyen yönetim, Udinese forması giyen Rodrigo Becao'yu gündemine almıştı.
Kanarya'nın görüştüğü isimlerden biri olan Becao'da pazarlıklar sürüyor.
Udinese'nin kapıyı 10 milyon Euro'dan açtığı Brezilyalı stoperde, Fenerbahçe'nin son teklifi 6 milyon Euro civarında oldu.
Kanarya'ya sıcak bakan oyuncu, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.
Fenerbahçe'nin aradaki farkı kapatarak 4 yıllık imzayı attırması bekleniyor.
Rodrigo Becao, bu sezon Udinese formasıyla 28 maça çıktı.
Brezilyalı stoper, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Becao'nun Udinese ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.