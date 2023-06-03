TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de golcü ısrarı! Süper Lig ekibine yeni teklif yapılacak

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında şampiyonluk yarışından koptu.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında şampiyonluk yarışından koptu.
Ezeli rakibi Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti ve şampiyonluğu garantiledi.
Kanarya, kaybedilen yarışta en çok kaçan gollere yandı.
Kurmaylar, yarışın sona ermesi ile birlikte rotasını transfere çevirdi.
Fenerbahçe hücum hattını güçlendirmek istiyor.
Sarı-lacivertliler, Haji Wright'ın peşini bırakmıyor.
Kanarya, Antalyaspor forması giyen ABD'li golcü için daha önce teklif yapmıştı.
F.Bahçe, Antalyaspor'un kapısını bir kez daha çalmaya hazırlanıyor.
F.Bahçe, 25 yaşındaki oyuncuya 6 milyon euro'luk bütçe ayırdı.
Sarı-lacivertliler birçok takımın peşinde olduğu yıldız oyuncuyu bitirmek istiyor.
Kanarya'nın önünde ise Antalyaspor'un talebi önemli bir engel olarak gözüküyor.
Akdeniz ekibi Rangers ve Villarreal'in teklifini geri çevirdi.
Antalyaspor, bu transferde 10 milyon euro'dan aşağı düşmüyor.
Haji Wright, sezonu 27 maçta 15 golle bitirdi.
ABD'li oyuncu için kıran kırana pazarlıklar sürecek gibi gözüküyor.