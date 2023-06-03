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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de golcü ısrarı! Süper Lig ekibine yeni teklif yapılacak

Son dakika spor haberi: Golcü takviyesi için düğmeye basan Fenerbahçe, Antalyaspor'un ABD'li golcüsü Haji Wright'ın transferi için ısrarcı. Yıldız ismi kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, Akdeniz ekibinin kapısını yeni bir teklifle çalacak. İşte Kanarya'nın Haji Wright transferinde ayırdığı bütçe...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçe'de ısrar sürüyor! O golcü alınacak

Kurmaylar, yarışın sona ermesi ile birlikte rotasını transfere çevirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçe'de ısrar sürüyor! O golcü alınacak

Fenerbahçe hücum hattını güçlendirmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçe'de ısrar sürüyor! O golcü alınacak

Sarı-lacivertliler, Haji Wright'ın peşini bırakmıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçe'de ısrar sürüyor! O golcü alınacak

Sarı-lacivertliler birçok takımın peşinde olduğu yıldız oyuncuyu bitirmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçe'de ısrar sürüyor! O golcü alınacak

Kanarya'nın önünde ise Antalyaspor'un talebi önemli bir engel olarak gözüküyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçe'de ısrar sürüyor! O golcü alınacak

Akdeniz ekibi Rangers ve Villarreal'in teklifini geri çevirdi.

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