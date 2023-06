Altay Bayındır'ın sakatlanmasından sonra kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat derbide ayrı bir heyecan yaşayacak. Bu sezon 7 kez forma giyen 24 yaşındaki eldiven, G.Saray'a karşı ilk derbisine çıkacak. Daha önce Göztepe'de sarı-kırmızılı ekibe karşı 3 karşılaşmada forma giyen İrfan Can, bu maçlarda galibiyet alamadı. İlk derbisinde ilk zaferini yaşamak isteyen genç file bekçisi, "Derbiler her zaman önemlidir. Şampiyonluğu kaybettik ama taraftara derbi galibiyeti armağan edeceğiz" diye konuştu.