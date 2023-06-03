Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan taraftarı kızdıracak hamle! Galatasaray maçında...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan taraftarı kızdıracak hamle! Galatasaray maçında...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Şampiyonluğu ezeli rakibine kaptıran sarı-lacivertliler, dev derbiyi kazanarak sezonu galibiyetle noktalamayı hedefliyor. Zorlu maçtan zaferle ayrılmak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'tan derbi flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 09:12
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan taraftarı kızdıracak hamle! Galatasaray maçında...

Mücadelede Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan taraftarı kızdıracak hamle! Galatasaray maçında...

Geçtiğimiz hafta aldığı Ankaragücü galibiyetiyle şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın 82 puanı bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan taraftarı kızdıracak hamle! Galatasaray maçında...

Şampiyonluğu ezeli rakibine kaptıran Fenerbahçe ise 77 puanla 2. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan taraftarı kızdıracak hamle! Galatasaray maçında...

Sezona Jorge Jesus yönetiminde başlayan Fenerbahçe'nin bu sezonki derbi istatistikleri dikkat çekti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan taraftarı kızdıracak hamle! Galatasaray maçında...

Sarı-lacivertliler, bu sezonki ilk derbi galibiyetini 34. haftada Ülker Stadı'nda oynanan Trabzonspor maçında elde etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan taraftarı kızdıracak hamle! Galatasaray maçında...

Bordo-mavililerle sezonun ilk yarısında oynanan maçı 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, Beşiktaş ile Vodafone Park'ta oynanan maçta 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan taraftarı kızdıracak hamle! Galatasaray maçında...

Kanarya, Kadıköy'deki Beşiktaş derbisini ise 4-2 kaybetmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan taraftarı kızdıracak hamle! Galatasaray maçında...

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında yine Kadıköy'de oynanan Galatasaray maçından ise 3-0 mağlup ayrılmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan taraftarı kızdıracak hamle! Galatasaray maçında...

Derbilerde tek galibiyetini Trabzonspor'a karşı alan Jorge Jesus, özellikle büyük maçlarda oynadığı üçlü savunma düzeni nedeniyle eleştiriliyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan taraftarı kızdıracak hamle! Galatasaray maçında...

Sonraki haftalarda bu kararından vazgeçen Portekizli hoca, Galatasaray maçında savunmada taktik değişikliğine gidebilir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan taraftarı kızdıracak hamle! Galatasaray maçında...

İdmanlarda Peres, Szalai ve Samet üçlüsünü deneyen Jesus, derbiye bu düzenle çıkabilir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan taraftarı kızdıracak hamle! Galatasaray maçında...

Son karar cumartesi günü yapılacak antrenmanın ardından verilecek.

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