FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan taraftarı kızdıracak hamle! Galatasaray maçında...

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftası dev bir derbiye sahne olacak.
Galatasaray ile Fenerbahçe, Nef Stadı'nda kozlarını paylaşacak.
4 Haziran Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftası dev bir derbiye sahne olacak.
Galatasaray ile Fenerbahçe, Nef Stadı'nda kozlarını paylaşacak.
4 Haziran Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Mücadelede Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.
Geçtiğimiz hafta aldığı Ankaragücü galibiyetiyle şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın 82 puanı bulunuyor.
Şampiyonluğu ezeli rakibine kaptıran Fenerbahçe ise 77 puanla 2. sırada yer alıyor.
Sezona Jorge Jesus yönetiminde başlayan Fenerbahçe'nin bu sezonki derbi istatistikleri dikkat çekti.
Sarı-lacivertliler, bu sezonki ilk derbi galibiyetini 34. haftada Ülker Stadı'nda oynanan Trabzonspor maçında elde etti.
Bordo-mavililerle sezonun ilk yarısında oynanan maçı 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, Beşiktaş ile Vodafone Park'ta oynanan maçta 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.
Kanarya, Kadıköy'deki Beşiktaş derbisini ise 4-2 kaybetmişti.
Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında yine Kadıköy'de oynanan Galatasaray maçından ise 3-0 mağlup ayrılmıştı.
Derbilerde tek galibiyetini Trabzonspor'a karşı alan Jorge Jesus, özellikle büyük maçlarda oynadığı üçlü savunma düzeni nedeniyle eleştiriliyordu.
Sonraki haftalarda bu kararından vazgeçen Portekizli hoca, Galatasaray maçında savunmada taktik değişikliğine gidebilir.
İdmanlarda Peres, Szalai ve Samet üçlüsünü deneyen Jesus, derbiye bu düzenle çıkabilir.
Son karar cumartesi günü yapılacak antrenmanın ardından verilecek.
Jorge Jesus, sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan Galatasaray maçına da üçlü savunmayla çıkmış ve Fenerbahçe sahadan 3-0 mağlup ayrılmıştı.