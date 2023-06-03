9 yıldır yenilmez!

Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'nin elinde Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig'de 2.'lik hedefi kaldı. Yarın G.Saray'la deplasmanda karşılaşacak sarı-lacivertliler, 2.'lik için kazanmak istiyor. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i yenerek sezonu noktalamayı planlayan Kanarya, G.Saray'la karşı karşıya geleceği derbide seriyi de sürdürmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertlilerin son yıllarda Nef Stadı'ndaki üstünlüğü dikkat çekiyor. Rakibine son olarak 18 Ekim 2014'te 2-1 mağlup olan F.Bahçe, o tarihten sonra oynadığı maçlarda kaybetmedi. 9 yıldır G.Saray'ın evinde kayıp yaşamayan sarı-lacivertliler, 7 maçta 5 beraberlik ve 2 galibiyet elde etti. G.Saray'ın ev sahipliğindeki 13 derbide 4 kez Fenerbahçe kazanırken, 5 mücadele ise berabere sona erdi. G.Saray da 4 galibiyet elde etti. G.Saray'ın 13 golüne sarılacivertliler, 12 gol ile karşılık verdi. Geçen sezonki maçı da F.Bahçe 2-1 kazanmıştı.