Haberler Fenerbahçe 9 yıldır yenilmez!

9 yıldır yenilmez!

Galatasaray’ı devirerek ligi 2’nci bitirmek isteyen Fenerbahçe, Aslantepe’de 9 yıldır kaybetmiyor. Kanarya, seriyi sürdürmek için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
9 yıldır yenilmez!

Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'nin elinde Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig'de 2.'lik hedefi kaldı. Yarın G.Saray'la deplasmanda karşılaşacak sarı-lacivertliler, 2.'lik için kazanmak istiyor. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i yenerek sezonu noktalamayı planlayan Kanarya, G.Saray'la karşı karşıya geleceği derbide seriyi de sürdürmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertlilerin son yıllarda Nef Stadı'ndaki üstünlüğü dikkat çekiyor. Rakibine son olarak 18 Ekim 2014'te 2-1 mağlup olan F.Bahçe, o tarihten sonra oynadığı maçlarda kaybetmedi. 9 yıldır G.Saray'ın evinde kayıp yaşamayan sarı-lacivertliler, 7 maçta 5 beraberlik ve 2 galibiyet elde etti. G.Saray'ın ev sahipliğindeki 13 derbide 4 kez Fenerbahçe kazanırken, 5 mücadele ise berabere sona erdi. G.Saray da 4 galibiyet elde etti. G.Saray'ın 13 golüne sarılacivertliler, 12 gol ile karşılık verdi. Geçen sezonki maçı da F.Bahçe 2-1 kazanmıştı.

DİĞER
Sunucu Tanem Sivar'dan radikal bir karar! Her şeyi bırakıp tası tarağı toplayıp Bodrum'a yerleşti! Tanem Sivar yeni hayatını anlattı
Tanem Sivar ailesiyle İstanbul yerine neden Bodrum'u tercih ettiğini anlattı
F.Bahçe'de Hollandalı yıldız için pazarlık zamanı!
Londra'da transfer görüşmesi! Timur ikna etmeye çalışıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jesus'un yerine 3 aday! Listede sürpriz isim
F.Bahçe'de Hollandalı yıldız için pazarlık zamanı!
Deprem son dakika! 3 Haziran deprem mi oldu?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
HAZİRAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Resmi açıklama geldi! Sergio Ramos ayrılıyor Resmi açıklama geldi! Sergio Ramos ayrılıyor 00:47
Resmi açıklama geldi! Sergio Ramos ayrılıyor Resmi açıklama geldi! Sergio Ramos ayrılıyor 00:39
Transferde dev kapışma! 10 talip birden Transferde dev kapışma! 10 talip birden 00:07
G.Saray'ın kupayı kaldıracağı tarih belli oldu! G.Saray'ın kupayı kaldıracağı tarih belli oldu! 00:07
G.Saray'dan derbi öncesi F.Bahçe'ye çağrı! G.Saray'dan derbi öncesi F.Bahçe'ye çağrı! 00:07
FIFA'dan G.Saray'a kötü haber! FIFA'dan G.Saray'a kötü haber! 00:07
Daha Eski
Aubameyang'dan G.Saray'a yanıt! Aubameyang'dan G.Saray'a yanıt! 00:07
Yönetim kapıyı bu rakamdan açacak! Bonservisi... Yönetim kapıyı bu rakamdan açacak! Bonservisi... 00:07
Çarpıcı rapor! 'F.Bahçe seviyesinde değil' Çarpıcı rapor! 'F.Bahçe seviyesinde değil' 00:07
Ünlü menajerden Icardi açıklaması! Ünlü menajerden Icardi açıklaması! 00:06
Aslan'a Marcao şoku! 22 milyon... Aslan'a Marcao şoku! 22 milyon... 00:06
F.Bahçe'de Valencia bilmecesi! F.Bahçe'de Valencia bilmecesi! 00:06