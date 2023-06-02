Jesus'un yerine Montella

Fenerbahçe'deşampiyonluğu kaçıran teknik direktör Jorge Jesus ile yolların ayrılacağı ve Portekizli hocanın koltuğuna en yakın adayın Vincenzo Montella olduğu iddia edildi. Sport Italia'nın haberine göre; Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella, Fenerbahçe'ye yakın... Haberde İtalyan teknik adamın Türkiye'de kalacağı ancak yeni bir deneyim için Adana Demirspor'dan ayrılmaya hazır olduğu öne sürüldü. İki sezondur Güney ekibinde görev yapan 48 yaşındaki hocanın Ali Koç'un listesinde ilk sırada yer aldığı belirtildi.