Finalden sonra!

Ali Koç bir kez daha bildiğini okudu... Kimseye danışmadan, taraftarı da karşısına alarak Jorge Jesus'a sözleşme yenilemeyi teklif etti. Portekizli teknik adam henüz "evet" ya da "hayır" demedi. Sezon içinde Brezilya kulüpleri ve milli takımı ile anılan Jesus'un durumu kupa finalinden sonra belli olacak.
AliKoç bir kez daha bildiğini okudu... Kimseye danışmadan, taraftarı da karşısına alarak Jorge Jesus'a sözleşme yenilemeyi teklif etti. Portekizli teknik adam henüz "evet" ya da "hayır" demedi. Sezon içinde Brezilya kulüpleri ve milli takımı ile anılan Jesus'un durumu kupa finalinden sonra belli olacak.