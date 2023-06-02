Enner hala belirsiz

Fenerbahçe'nin bu sezonki flaş ismi Valencia konusundaki belirsizlik devam ediyor. Hem Fenerbahçe hem 33 yaşındaki Ekvadorlu forvet devam etmek istiyor; ancak maaş konusundaki pazarlıklarda hala sonuç alınabilmiş değil. Oyuncunun menajeri önceliklerinin sarı lacivertli takım olduğunu söylüyor.
Fenerbahçe'nin bu sezonki flaş ismi Valencia konusundaki belirsizlik devam ediyor. Hem Fenerbahçe hem 33 yaşındaki Ekvadorlu forvet devam etmek istiyor; ancak maaş konusundaki pazarlıklarda hala sonuç alınabilmiş değil. Oyuncunun menajeri önceliklerinin sarı lacivertli takım olduğunu söylüyor.