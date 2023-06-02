Elde var kupa

Hafta sonu çıkacağı Galatasaray derbisiyle ligi bitirecek olan Fenerbahçe, ligi en azından 2. tamamlamak için sahaya çıkacak. Ama sarı lacivertlilerin artık önceliği tamamen Ziraat Türkiye Kupası olacak. Taraftarının gönlünü kazanmak ve teselli etmek isteyen Fenerbahçe, 11 Haziran Pazar günü Başakşehir'le oynayacağı kupa finalini kazanıp sezonu en azından bir kupayla noktalamak amacında. Kanarya, ayrıca derbi maça da mutlak galibiyet parolasıyla çıkıp taraftarına yine bir derbi zaferi yaşatmayı hedefliyor.