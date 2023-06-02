Derbi hazırlığı başladı

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlıklarına dün yaptığı çalışmayla start verdi. Pas ve pres çalışmaları sonrası taktik program uygulayan sarı lacivertliler, ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. İdman gol denemeleri ve şut çalışması ile sona erdi. Teknik patron Jorge Jesus antrenmanı sık sık durdurup oyunculara uyarılar yaptı.
Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlıklarına dün yaptığı çalışmayla start verdi. Pas ve pres çalışmaları sonrası taktik program uygulayan sarı lacivertliler, ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. İdman gol denemeleri ve şut çalışması ile sona erdi. Teknik patron Jorge Jesus antrenmanı sık sık durdurup oyunculara uyarılar yaptı.