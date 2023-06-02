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Demirel önerisi

Başkan Ali Koç inisiyatif kullanıp Jorge Jesus'a yeni sözleşme teklif etse de yönetim içinde çok fazla muhalif var. Bunlar arasında, "16 yılda bir tane yabancı hoca şampiyon olamamışken zorlamanın anlamı yok" sesleri yükselmeye başladı. Ve bir yerli hoca adı öne çıktı: Volkan Demirel... Okan Buruk'un gelip Galatasaray'ı şampiyon yapmasını örnek gösteren Jorge Jesus muhalifi yöneticilerin, Başkan Ali Koç'a Demirel baskısı yapacakları belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 06:50
Demirel önerisi
Başkan Ali Koç inisiyatif kullanıp Jorge Jesus'a yeni sözleşme teklif etse de yönetim içinde çok fazla muhalif var. Bunlar arasında, "16 yılda bir tane yabancı hoca şampiyon olamamışken zorlamanın anlamı yok" sesleri yükselmeye başladı. Ve bir yerli hoca adı öne çıktı: Volkan Demirel... Okan Buruk'un gelip Galatasaray'ı şampiyon yapmasını örnek gösteren Jorge Jesus muhalifi yöneticilerin, Başkan Ali Koç'a Demirel baskısı yapacakları belirtildi.
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