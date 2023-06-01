Fenerbahçe'de mutluluktan hüzne! İşte şampiyonluk böyle kaçtı

2- DÜNYA KUPASI ARASI

Fenerbahçe, Dünya Kupası'na kadar başarılı bir grafik bulmuş. Maç ritmini tutturmuştu. Dünya Kupası sonrasında Kanarya bir daha o kadar güçlü bir oyun sergileyemedi. Aldığı kötü sonuçlarla Galatasaray'a önce yakalandı ardından da geçildi. Sonuna kadar kovalamayı başardı ancak sarı-kırmızılılar kalan haftalarda hata yapmadı. Zirveyi kaptı.