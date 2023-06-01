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Fenerbahçe'de mutluluktan hüzne! İşte şampiyonluk böyle kaçtı

Süper Lig'de Galatasaray son olarak deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup etti. Sarı kırmızılılar bu galibiyetle şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe ise sahasında Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçti. Fakat bu skor sarı lacivertlilere yaramadı. Kanarya uzun yıllardır devam eden şampiyonluk hasretine bu sezon da son veremezken kaçan şampiyonlukta pek çok faktör etkili oldu. İşte mutluluktan hüzne giden yolun hikayesi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'de mutluluktan hüzne! İşte şampiyonluk böyle kaçtı

Süper Lig'de uzun süredir şampiyonluğa hasret olan Fenerbahçe bu yıl kötü gidişata son vermek istiyordu.

Fenerbahçe'de mutluluktan hüzne! İşte şampiyonluk böyle kaçtı

Sarı-lacivertliler, teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getirmiş, üstüne de 15 transfer yapıldı.

Fenerbahçe'de mutluluktan hüzne! İşte şampiyonluk böyle kaçtı

Kanarya için sezon da rüya gibi başladı. Öyle ki Fenerbahçe'nin şampiyonluğu büyük ihtimalle kucaklayacağı düşünülürken 103 gollük rekoru kırıp kıramayacağı konuşuluyordu.

Fenerbahçe'de mutluluktan hüzne! İşte şampiyonluk böyle kaçtı

Ancak ardından çeşitli faktörlerle sarı-lacivertliler Galatasaray'ın gerisine düştü ve bu hafta itibarıyla şampiyonluk şansını yine yitirdi.

Fenerbahçe'de mutluluktan hüzne! İşte şampiyonluk böyle kaçtı

10 MADDEDE FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUĞU NASIL KAÇIRDI?

1- GİRESUN MAÇINDA YIKILDI

Dünya Kupası öncesinde Fenerbahçe, sahasında Giresunspor'u devirse Galatasaray ile puan farkını 8'e yükselecekti. Başakşehir deplasmanı öncesinde rakibinin üzerine stresi yükleyecekti. Öne geçtiği maçta Karadeniz ekibine yenildi. Aslan ise 7-0 kazanarak farkı 2 puana indirdi.

Fenerbahçe'de mutluluktan hüzne! İşte şampiyonluk böyle kaçtı

2- DÜNYA KUPASI ARASI

Fenerbahçe, Dünya Kupası'na kadar başarılı bir grafik bulmuş. Maç ritmini tutturmuştu. Dünya Kupası sonrasında Kanarya bir daha o kadar güçlü bir oyun sergileyemedi. Aldığı kötü sonuçlarla Galatasaray'a önce yakalandı ardından da geçildi. Sonuna kadar kovalamayı başardı ancak sarı-kırmızılılar kalan haftalarda hata yapmadı. Zirveyi kaptı.

Fenerbahçe'de mutluluktan hüzne! İşte şampiyonluk böyle kaçtı

3- ALT SIRALARA TAKILDI

Kanarya'nın şampiyonluğu kaçırmasındaki en büyük faktörlerden biri de puan cetvelinde alt sırada yer alan takımlara verdiği puanlardı. İstanbulspor'a 2, Giresunspor'a 5, Ümraniyespor'a da 2 puan bıraktı. Özellikle 3-1 öne geçilen İstanbulspor ve Giresunspor maçındaki beraberlikler can yaktı.

Fenerbahçe'de mutluluktan hüzne! İşte şampiyonluk böyle kaçtı

4- ASLAN'A 3-0'LIK YENİLGİ

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Kadıköy'de Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler ezeli rakibine karşı başarısız bir performans sergiledi. Evinde Aslan'a 3-0 kaybettiler. Belki kaybedilen sadece 3 puandı ancak psikolojik yıkımı çok daha büyük oldu.

Fenerbahçe'de mutluluktan hüzne! İşte şampiyonluk böyle kaçtı

5- KADIKÖY'DE TERS BASKI

Fenerbahçe geçmiş yıllarda taraftarıyla birlikte bütünleşip ciddi bir iç saha baskısı oluşturuyordu. Ancak geçen sezondan başlayan tepkiler bu yıla da yansıdı. Birçok futbolcu düzenli olarak ıslıklanmaya başladı. Sarı-lacivertli oyuncular, Kadıköy'deki maçlara rahat bir kafayla çıkamadılar.

Fenerbahçe'de mutluluktan hüzne! İşte şampiyonluk böyle kaçtı

6- JESUS - BREZİLYA FLÖRTÜ

Sezon devam ederken Jorge Jesus'un adı Flamengo ile anılmaya başlandı. Portekizli hocanın adı sonrasında da Brezilya Milli Takımı ile aynı haberlerde geçti. Jesus'un Brezilya Basını ile yaptığı telefon görüşmeleri Twitter'a düştü. Deneyimli hoca hakkındaki dedikodular bitmek bilmedi.

Fenerbahçe'de mutluluktan hüzne! İşte şampiyonluk böyle kaçtı

7- TAKVİYELER ZAYIF KALDI

Fenerbahçe'nin sezon başı transferleri eleştirilirken önünde devre arasında takımı güçlendirme şansı vardı. Yüksek maliyetle Jayden Oosterdolde, Samet Akaydin gibi isimler alındı. Oosterwolde, Jorge Jesus'tan formayı alamadı. Samet düzenli oynadı ancak çok bireysel hata yaptı.

Fenerbahçe'de mutluluktan hüzne! İşte şampiyonluk böyle kaçtı

8- BEŞİKTAŞ'A KARŞI HÜSRAN

Kırılma maçlarından birini evinde Beşiktaş'a karşı oynadı. 1-0 öne geçti. Valencia 2. penaltıyı atsa skor 2-0'a gelecekti. Kaçırdı. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın 10 kişi kaldığı maçta rakibine 4-2 kaybetti. Galatasaray'dan sonra evinde Beşiktaş'tan da fark yiyen Kanarya'da protestolar attı.

Fenerbahçe'de mutluluktan hüzne! İşte şampiyonluk böyle kaçtı

9- HAKEM HATALARINA UĞRADI

Fenerbahçe kötü oynadığı maçlarda önemli puanlar kaybetti ancak bu öücadelelerde penaltı, kırmızı kart gibi ciddi hakem hatalarına da maruz kaldı. Galatasaray aleyhine olan durumlarda ciddi bir karşı operaston başlatırken Kanarya bu anlarda yeterince baskı oluşturamadı.

Fenerbahçe'de mutluluktan hüzne! İşte şampiyonluk böyle kaçtı

10- ARDA'YI GEÇ KULLANDI

Sezonun yıldızlarından olan Arda Güler takıma geç kazandırıldı. Teknik direktör Jorge Jesus bir dönem 18 yaşındaki oyuncuya yeterince süre vermedi. Her kesimden Arda konusunda yoğun baskılar sonucu genç yıldız düzenli forma buldu. Ancak Kanarya bu sırada geriye düştü.

Fenerbahçe'de mutluluktan hüzne! İşte şampiyonluk böyle kaçtı

Fenerbahçe'nin yapacağı hamleler ile gelecek sezon nasıl bir performans sergileyeceği büyük merak konusu haline geldi.

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