İkinciliği vermeyelim

Sarı - lacivertli camiada gözler Galatasaray maçına çevrildi. Kanarya son hafta Gaziantep FK mücadelesine çıkacak. 3 puanı hanesine yazdıracak. Öncesinde Aslan ile oynayacağı mücadeleden beraberlik veya galibiyet çıkarmak zorunda. Aksi halde Beşiktaş'ın 6 puan toplaması halinde iki takımın puanları eşitlenecek. İkili averaj ise Kartal'da.
Sarı - lacivertli camiada gözler Galatasaray maçına çevrildi. Kanarya son hafta Gaziantep FK mücadelesine çıkacak. 3 puanı hanesine yazdıracak. Öncesinde Aslan ile oynayacağı mücadeleden beraberlik veya galibiyet çıkarmak zorunda. Aksi halde Beşiktaş'ın 6 puan toplaması halinde iki takımın puanları eşitlenecek. İkili averaj ise Kartal'da.