Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray'a karşı oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü!

Fenerbahçe Galatasaray'a karşı oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü!

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Sarı lacivertliler derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 17:51
Fenerbahçe Galatasaray'a karşı oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 37. haftasında 4 Haziran Pazar günü Galatasaray'a konuk olacağı derbi müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol A takımı, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği günün antrenmanına koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Ardından iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

Günün tek antrenmanını taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlayan Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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