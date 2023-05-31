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TRANSFER HABERİ - Udinese'den Fenerbahçe'ye şok talep! Becao...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gündem stoper transferi... Bu sezon çokça eleştirilen stoper hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Udinese forması giyen Rodrigo Becao'yu gündemine almıştı. İtalyan ekibi, deneyimli savunma oyuncusu için Fenerbahçe'ye şok bir talepte bulundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 11:04
Mert Kılıç
TRANSFER HABERİ - Udinese'den Fenerbahçe'ye şok talep! Becao...

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk etti.

TRANSFER HABERİ - Udinese'den Fenerbahçe'ye şok talep! Becao...

Sarı-lacivertliler, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

TRANSFER HABERİ - Udinese'den Fenerbahçe'ye şok talep! Becao...

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Enner Valencia ve Miha Zajc kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Udinese'den Fenerbahçe'ye şok talep! Becao...

Kanarya, sahadan galibiyetle ayrılsa da Galatasaray'ın Ankaragücü'nü mağlup etmesi sonrası şampiyonluğu ezeli rakibine kaptırdı.

TRANSFER HABERİ - Udinese'den Fenerbahçe'ye şok talep! Becao...

Fenerbahçe'de sezonun bitimine iki hafta kala gözler transfer çalışmalarına çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Udinese'den Fenerbahçe'ye şok talep! Becao...

Ryan Kent, Wilfried Zaha ve Dominik Livakovic gibi isimleri gündemine alan sarı-lacivertliler, savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Udinese'den Fenerbahçe'ye şok talep! Becao...

Özellikle bu sezon sıkıntı yaşadığı stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Udinese forması giyen Rodrigo Becao'yu gündemine almıştı.

TRANSFER HABERİ - Udinese'den Fenerbahçe'ye şok talep! Becao...

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcunun transferi için girişimlerini sürdürürken, İtalyan basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Udinese'den Fenerbahçe'ye şok talep! Becao...

6 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Tuttomercatoweb'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, Becao için Udinese'ye 6 milyon Euro teklif etti.

TRANSFER HABERİ - Udinese'den Fenerbahçe'ye şok talep! Becao...

Ancak İtalyan ekibi, bu rakamı çok düşük buldu.

TRANSFER HABERİ - Udinese'den Fenerbahçe'ye şok talep! Becao...

UDINESE 2 KATINI İSTEDİ

Udinese, Becao için bu teklifin 2 katını (12 milyon Euro) istedi.

TRANSFER HABERİ - Udinese'den Fenerbahçe'ye şok talep! Becao...

Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde Becao için bir teklif daha yapması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Udinese'den Fenerbahçe'ye şok talep! Becao...

Rodrigo Becao, bu sezon Udinese formasıyla 28 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Udinese'den Fenerbahçe'ye şok talep! Becao...

Brezilyalı savunma oyuncusu, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Udinese'den Fenerbahçe'ye şok talep! Becao...

Becao'nun Udinese ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

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