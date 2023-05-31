TRANSFER HABERİ - Udinese'den Fenerbahçe'ye şok talep! Becao...

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk etti.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk etti.
Sarı-lacivertliler, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Enner Valencia ve Miha Zajc kaydetti.
Kanarya, sahadan galibiyetle ayrılsa da Galatasaray'ın Ankaragücü'nü mağlup etmesi sonrası şampiyonluğu ezeli rakibine kaptırdı.
Fenerbahçe'de sezonun bitimine iki hafta kala gözler transfer çalışmalarına çevrildi.
Ryan Kent, Wilfried Zaha ve Dominik Livakovic gibi isimleri gündemine alan sarı-lacivertliler, savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.
Özellikle bu sezon sıkıntı yaşadığı stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Udinese forması giyen Rodrigo Becao'yu gündemine almıştı.
Sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcunun transferi için girişimlerini sürdürürken, İtalyan basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.
6 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
Tuttomercatoweb'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, Becao için Udinese'ye 6 milyon Euro teklif etti.
Ancak İtalyan ekibi, bu rakamı çok düşük buldu.
UDINESE 2 KATINI İSTEDİ
Udinese, Becao için bu teklifin 2 katını (12 milyon Euro) istedi.
Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde Becao için bir teklif daha yapması bekleniyor.
Rodrigo Becao, bu sezon Udinese formasıyla 28 maça çıktı.
Brezilyalı savunma oyuncusu, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Becao'nun Udinese ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
Deneyimli stoperin güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.
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