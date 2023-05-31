Jorge Jesus: Galatasaray daha iyiydi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Antalyaspor galibiyeti sonrası konuşmasında sezonu değerlendirdi. Portekizli çalıştırıcı "Ligde hedefimize ulaşamadık. Önemli hedefimiz ligdi olmadı. Galatasaray'dan daha iyi olmayı başaramadık. İdeal senaryo 2'de 2 yapmaktı. Şimdi kupayı almak için mücadele edeceğiz. Galatasaray'ı deplasmanda yenmeye çalışacağız" dedi. JORGE Jesus şöyle konuştu: "Kupanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Önümüzde bir hedef var. Bunun için odaklanacağız. Ligin ikinci yarısında ilk devreden daha çok puan topladık ama Galatasaray bazı dönemlerde bizden iyiydi. Burada kalıp kalmayacağım konusu lig bittikten sonra netleşecek. Şu an kafamdaki tek şey Fenerbahçe'nin başarısı. Odağım kupadaki final maçı"