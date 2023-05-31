Haberler Fenerbahçe Derbiye kalmadı

Derbiye kalmadı

Kanarya ligde son ana kadar Galatasaray’ı kovaladı ancak Antalya galibiyeti yetmedi F.Bahçe’nin hedefinde Türkiye Kupası kaldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Derbiye kalmadı

Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, teknik direktörlüğe de Jorge Jesus'u getirmişti. Portekizli hocanın önderliğinde sezona iyi bir giriş yapan sarı-lacivertliler, Galatasaray ile son ana kadar dişe diş bir şampiyonluk mücadelesi verdi. Dün akşam da Antalyaspor karşısında kazanıp Galatasaray'ın Ankaragücü'ne deplasmanda takılmasını bekledi. Ancak saatler 22.00'yi gösterdiğinde işler istediği gibi bitmedi. Fenerbahçe üzerine düşeni yaptı. Arda Güler'in müthiş asistinde Valencia fileleri sarstı ve ilk yarı 1-0 Kanarya lehine bitti.

11 HAZİRAN'A ODAKLANNDI

Fenerbahçe, Ankaragücü'nün Ankara'da Galatasaray karşısındaki beraberlik golüyle umutlandı. Ancak 1-1'den sonra Cimbom'un art arda golleri gelince Kadıköy'de de maça olan ilgi bitti daha çok yönetime protestolar arttı. Sarı- lacivertliler Kadıköy'de Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti ancak şampiyonluğu ezeli rakibine kaptırdı. Kanarya, şimdi gözünü 11 Haziran'da Başakşehir ile oynayacağı Türkiye Kupası finaline çevirdi. Kanarya , İzmir'deki finali kazanarak sezonu kupa ile bitirmek istiyor. Pazar günkü Galatasaray derbisi de ikinciliği garantilemek için önem arz ediyor.

FERDİ ALKIŞLANDI ASİST YAPTI

Kanarya'nın bu sezonki en çalışkan ismi Ferdi Kadıoğlu, dün yine canla başla mücadele etti. Kaçan şampiyonluk nedeniyle Başkan Ali Koç ve takımı protesto eden taraftarlar bir tek Ferdi Kadıoğlu'nu alkışladı. 23 yaşındaki futbolcu, mücadeleci oyununu asistle süsledi. Uzatma dakikalarında Zajc'ın attığı golün asistini yaptı.

ZAJC FİŞİ ÇEKTİ

Jorge Jesus'un Antalyaspor karşısında ilk 11'de sahaya sürdüğü Miha Zajc, maçın skorunu belirleyen isim oldu. Sloven futbolcu, bu sezonki üçüncü golünü attı. Zajc, "Şampiyonluğu kaçırdığımız için üzgünüm. Önümüzde bir kupa finali var. Şimdi oraya odaklanmalıyız" diye konuştu.

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