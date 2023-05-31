Bir bakışta 90 dakika

Arda'nın müthiş pasına hareketlenen Valencia, kaleci Leite ile karşı karşıya kaldı. Ekvadorlu oyuncu, yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0.
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Sarı-lacivertli takım, ikinci gole yaklaştı. İrfan Can'ın ortasında Batshuayi'nin arka direkte yaptığı kafa vuruşunda kaleci Leite gole izin vermedi.
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Gelişen Fenerbahçe atağında İrfan Can Kahveci'nin uzak mesafeden sert şutunda Antalyaspor kalecisi Leite topu kornere çeldi.
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Fenerbahçe etkili geldi. Gelişen atakta sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Miha Zajc çektiği şutunu çekti ancak meşin yuvarlak filelerle buluşmadı.
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Sağdan ceza sahasına giren Ferdi, Batshuayi'yi düşündü ama savunma araya girdi. Sonrası gelişen Antalya atağında Wright, ceza sahası dışından vurdu top kaleci İrfan Can'da kaldı.
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Antalyaspor'un top kaybı sonrası gelişen atakta Arda'nın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Zajc'ın vuruşu Helton'dan dışarıya gitti.
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Bazı Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray'ın Ankaragücü karşısındaki 4. golünün ardından stadyumdan ayrılmaya başladı.
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Nakajima'nın pasıyla topu alan Ghacha, çapraz pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ghacha'nın vuruşu yandan dışarıya gitti.
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Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Rakibinden sıyrılan Zajc, ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Zajc'ın şutu Helton'dan da sekerek ağlara gitti: 2-0.