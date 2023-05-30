Kadıköy'de maç sonu Jorge Jesus'a büyük tepki!

Şükrü Saracoğlu'nda oynanan 36. hafta maçında Antalyaspor'ı konuk eden Fenerbahçe 2-0'lık tatsız bir galibiyet aldı.

Fenerbahçe'nin golleri 2. dakikada Enner Valencia ve 90+5'. dakikada Miha Zajc'tan geldi.

Şampiyonluk şansının sürmesi için Galatasaray'ın puan kaybını bekleyen Fenerbahçe, maçı kazandı ancak sarı-lacivertlilere, Galatasaray maçından beklediği haber gelmedi. Ankaragücü deplasmanından 4-1'lik rahat bir galibiyet alan Cimbom, şampiyonluğunu ilan etmeyi başardı.

Maçın son düdüğü sonrası Jorge Jesus sahaya girerek hakemlerle el sıkıştı ve oyuncularını tebrik etti.

Stadı dolduran sarı lacivertli taraftarlar ise Portekizli teknik adamı ıslıklayarak protesto etti.

'YÖNETİM İSTİFA' TEZAHÜRATLARI

Jesus'a gösterilen protestonun yanı sıra, Fenerbahçe taraftarları ayrıca 'Yönetim' istifa' tezahüratlarıyla yönetime de tepki gösterdi.