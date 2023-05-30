Fenerbahçe'de şok Becao gelişmesi! Dünya devi devreye girdi

Bu sezon özellikle büyük maçlarda savunmada tökezleyen Fenerbahçe, güçlü bir defans düzeni oturtmak için planlamayı yaptı.
Bu sezon özellikle büyük maçlarda savunmada tökezleyen Fenerbahçe, güçlü bir defans düzeni oturtmak için planlamayı yaptı.
Başarılı geçen yıllarda Brezilyalı futbolcularla sükse yapan Sarı-Lacivertliler bu kez Udinese'de forma giyen Rodrigo Becao'ya kancayı taktı.
İSTATİSTİKLERİ KİM MİN-JAE'Yİ ARATMIYOR!
Fenerbahçe sezon başında Napoli'ye sattığı Kim Min-Jae'den 18 milyon Euro kazanırken, Güney Koreli stoper, Napoli'nin 33 yıl sonra şampiyonluğunda büyük rol aldı.
Becao bu sezon 28 maçta forma giyerken, Kim Min-Jae 45 maça çıktı. İki oyuncunun istatistiklerinin benzerliği de oldukça şaşırttı.
Kim Min Jae / Rodrigo Becao
İsabetli Pas: 73.68 / 42.33
Top Kazanım: 8.59 / 6
Araya Girme: 7.82 / 5
Başarılı Topa Müdahale: 1.62 / 2.11
Kazanılan Toplam İkili Mücadele: 8.74 / 9.52
Kazanılan Hava Topu 1-1: 3.68 / 3.3
Kazanılan Defansif 1-1: 7.44 / 7.52
ÖZELLİKLE SAĞ STOPER İSTENİYOR
Sarı Kanarya'da Attila Szalai ve Luan Peres gibi iki kaliteli sol stoper bulunuyor. Fakat sağ stoper bölgesinde Serdar Aziz, Samet Akaydın ve Gustavo Henrique beklentilerin altında kaldı.
Fenerbahçe bu sezon sadece son oynanan Trabzonspor maçı hariç diğer tüm kritik karşılaşmalarda üçlü savunmayla sahaya çıktı ve maçlardan yenilgiyle ayrıldı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sağ stoperdeki sorunun Becao ile kapanacağına inandığı belirtiliyor.
UDİNESE 10 MİLYON İSTİYORDU
Fenerbahçe, 2024'te kontratı bitecek Becao için Udinese'ye 6 milyon Euro'luk teklif yapmıştı.
İtalyan kulübü ise 10 milyon Euro'dan kapıyı açmıştı. İki takım arasında pazarlıklar kızışırken devreye Başkan Ali Koç'un bizzat girdiği ortaya çıktı.
Başkan Koç'un 7 milyon Euro net ücret ve bonuslar içeren bir teklife karar verdiği öğrenildi.
INTER DE DEVREYE GİRDİ
Takvim'in haberine göre, Şampiyonlar Ligi finaline adını yazdıran İnter'in de Becao transferinde masada olduğu ifade edildi.
Burada kritik noktanın ise oyuncunun Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardığı ve Çubuklu formayı giymeye ikna olduğu öğrenildi.
27 yaşındaki 1.91'lik stoperin Fenerbahçe hakkında edindiği bilgiler nedeniyle Türkiye'de oynamaya hazır olduğu kaydedildi.
Son kararı ise Udinese yönetimi verecek.