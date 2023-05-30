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Fenerbahçe'de şok Becao gelişmesi! Dünya devi devreye girdi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 2023/2024 sezonu için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Stoper hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Udinese forması giyen Rodrigo Becao'yu gündemine almıştı. Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcunun transferinde mutlu sona yakın olduğu öne sürülürken; dünya devi, 27 yaşındaki futbolcuya talip oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 16:31
Fenerbahçe'de şok Becao gelişmesi! Dünya devi devreye girdi

Bu sezon özellikle büyük maçlarda savunmada tökezleyen Fenerbahçe, güçlü bir defans düzeni oturtmak için planlamayı yaptı.

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Fenerbahçe'de şok Becao gelişmesi! Dünya devi devreye girdi

Başarılı geçen yıllarda Brezilyalı futbolcularla sükse yapan Sarı-Lacivertliler bu kez Udinese'de forma giyen Rodrigo Becao'ya kancayı taktı.

Fenerbahçe'de şok Becao gelişmesi! Dünya devi devreye girdi

İSTATİSTİKLERİ KİM MİN-JAE'Yİ ARATMIYOR!

Fenerbahçe sezon başında Napoli'ye sattığı Kim Min-Jae'den 18 milyon Euro kazanırken, Güney Koreli stoper, Napoli'nin 33 yıl sonra şampiyonluğunda büyük rol aldı.

Fenerbahçe'de şok Becao gelişmesi! Dünya devi devreye girdi

Becao bu sezon 28 maçta forma giyerken, Kim Min-Jae 45 maça çıktı. İki oyuncunun istatistiklerinin benzerliği de oldukça şaşırttı.

Fenerbahçe'de şok Becao gelişmesi! Dünya devi devreye girdi

Kim Min Jae / Rodrigo Becao

İsabetli Pas: 73.68 / 42.33
Top Kazanım: 8.59 / 6
Araya Girme: 7.82 / 5
Başarılı Topa Müdahale: 1.62 / 2.11
Kazanılan Toplam İkili Mücadele: 8.74 / 9.52
Kazanılan Hava Topu 1-1: 3.68 / 3.3
Kazanılan Defansif 1-1: 7.44 / 7.52

Fenerbahçe'de şok Becao gelişmesi! Dünya devi devreye girdi

ÖZELLİKLE SAĞ STOPER İSTENİYOR

Sarı Kanarya'da Attila Szalai ve Luan Peres gibi iki kaliteli sol stoper bulunuyor. Fakat sağ stoper bölgesinde Serdar Aziz, Samet Akaydın ve Gustavo Henrique beklentilerin altında kaldı.

Fenerbahçe'de şok Becao gelişmesi! Dünya devi devreye girdi

Fenerbahçe bu sezon sadece son oynanan Trabzonspor maçı hariç diğer tüm kritik karşılaşmalarda üçlü savunmayla sahaya çıktı ve maçlardan yenilgiyle ayrıldı.

Fenerbahçe'de şok Becao gelişmesi! Dünya devi devreye girdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sağ stoperdeki sorunun Becao ile kapanacağına inandığı belirtiliyor.

Fenerbahçe'de şok Becao gelişmesi! Dünya devi devreye girdi

UDİNESE 10 MİLYON İSTİYORDU

Fenerbahçe, 2024'te kontratı bitecek Becao için Udinese'ye 6 milyon Euro'luk teklif yapmıştı.

Fenerbahçe'de şok Becao gelişmesi! Dünya devi devreye girdi

İtalyan kulübü ise 10 milyon Euro'dan kapıyı açmıştı. İki takım arasında pazarlıklar kızışırken devreye Başkan Ali Koç'un bizzat girdiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de şok Becao gelişmesi! Dünya devi devreye girdi

Başkan Koç'un 7 milyon Euro net ücret ve bonuslar içeren bir teklife karar verdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de şok Becao gelişmesi! Dünya devi devreye girdi

INTER DE DEVREYE GİRDİ

Takvim'in haberine göre, Şampiyonlar Ligi finaline adını yazdıran İnter'in de Becao transferinde masada olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'de şok Becao gelişmesi! Dünya devi devreye girdi

Burada kritik noktanın ise oyuncunun Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardığı ve Çubuklu formayı giymeye ikna olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de şok Becao gelişmesi! Dünya devi devreye girdi

27 yaşındaki 1.91'lik stoperin Fenerbahçe hakkında edindiği bilgiler nedeniyle Türkiye'de oynamaya hazır olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'de şok Becao gelişmesi! Dünya devi devreye girdi

Son kararı ise Udinese yönetimi verecek.

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