Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde büyük sürpriz! Altay Bayındır dünya devine gidiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde büyük sürpriz! Altay Bayındır dünya devine gidiyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz ay 4 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Altay Bayındır'ın dünya devine imza atacağı iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 10:39 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 10:56
FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde büyük sürpriz! Altay Bayındır dünya devine gidiyor

25 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde büyük sürpriz! Altay Bayındır dünya devine gidiyor

Geçtiğimiz nisan ayında bel fıtığı nedeniyle ameliyat olan Altay, sezonu kapatmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde büyük sürpriz! Altay Bayındır dünya devine gidiyor

2019 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan ve kısa sürede kaptanlık görevini de üstlenen 25 yaşındaki Altay Bayındır için sürpriz bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde büyük sürpriz! Altay Bayındır dünya devine gidiyor

Sezonun bitimine kısa bir süre kala Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır'a Serie A'dan talip çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde büyük sürpriz! Altay Bayındır dünya devine gidiyor

2019 yılında MKE Ankaragücü'nde Fenerbahçe'ye transfer olan Altay Bayındır bu sezon takımda istikrarsız bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde büyük sürpriz! Altay Bayındır dünya devine gidiyor

Yer yer taraftardan tepki toplayan 25 yaşındaki kaleci sezonun bitimine kısa bir süre kala geçirdiği ameliyat sonrası sezonu kapattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde büyük sürpriz! Altay Bayındır dünya devine gidiyor

Ancak tüm bu olumsuzlara rağmen başarılı file bekçisi Altay BayındırAvrupa'dan birçok kulüp yakından takip ediyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde büyük sürpriz! Altay Bayındır dünya devine gidiyor

INTER ALTAY'I İSTİYOR

Akşam'ın haberine göre; İtalya Serie A ekiplerinden Inter 25 yaşındaki kaleci Altay Bayındır için sarı-lacivertlilerle temasa geçmeye hazırlanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde büyük sürpriz! Altay Bayındır dünya devine gidiyor

Geçirdiği ameliyat sonrası saha çalışmalarına geri dönen Altay Bayındır gelecek sezon hazırlıklarına başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde büyük sürpriz! Altay Bayındır dünya devine gidiyor

Avrupa oynamaya hayali olan ve bunu her fırsatta dile getiren 25 yaşındaki file bekçisi bu hayalini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde büyük sürpriz! Altay Bayındır dünya devine gidiyor

Altay Bayındır transfer sezonunda Inter ile anlaşması halinde gelecek sezon Serie A'da forma giyecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde büyük sürpriz! Altay Bayındır dünya devine gidiyor

Altay bu sezon Fenerbahçe forması ile 40 resmi maçta görev aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde büyük sürpriz! Altay Bayındır dünya devine gidiyor

3630 dakika sahada kalan başarılı file bekçisi kalesinde 40 gol görürken 14 maçta da kalesini gole kapadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde büyük sürpriz! Altay Bayındır dünya devine gidiyor

25 yaşındaki kaleci, A Milli Futbol Takımı ile de 5 maça çıkarken kalesinde 8 gol gördü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde büyük sürpriz! Altay Bayındır dünya devine gidiyor

Altay Bayındır'ın güncel piyasa değeri ise 13 milyon Euro.

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