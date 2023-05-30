FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde büyük sürpriz! Altay Bayındır dünya devine gidiyor

Transfer çalışmaları hızlandıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Transfer çalışmaları hızlandıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Yeni sezon öncesi Ryan Kent, Wilfried Zaha, Rodrigo Becao ve Dominik Livakovic gibi isimleri takıma kazandırmak isteyen sarı-lacivertliler, kadroda düşünülmeyen futbolcularla da yollarını ayıracak.
Birçok oyuncusuyla yeni sezonda yola devam etmeyecek olan Kanarya'da gündem Altay Bayındır...
25 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Geçtiğimiz nisan ayında bel fıtığı nedeniyle ameliyat olan Altay, sezonu kapatmıştı.
2019 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan ve kısa sürede kaptanlık görevini de üstlenen 25 yaşındaki Altay Bayındır için sürpriz bir gelişme yaşandı.
Sezonun bitimine kısa bir süre kala Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır'a Serie A'dan talip çıktı.
2019 yılında MKE Ankaragücü'nde Fenerbahçe'ye transfer olan Altay Bayındır bu sezon takımda istikrarsız bir performans sergiledi.
Yer yer taraftardan tepki toplayan 25 yaşındaki kaleci sezonun bitimine kısa bir süre kala geçirdiği ameliyat sonrası sezonu kapattı.
Ancak tüm bu olumsuzlara rağmen başarılı file bekçisi Altay Bayındır'ı Avrupa'dan birçok kulüp yakından takip ediyordu.
INTER ALTAY'I İSTİYOR
Akşam'ın haberine göre; İtalya Serie A ekiplerinden Inter 25 yaşındaki kaleci Altay Bayındır için sarı-lacivertlilerle temasa geçmeye hazırlanıyor.
Geçirdiği ameliyat sonrası saha çalışmalarına geri dönen Altay Bayındır gelecek sezon hazırlıklarına başladı.
Avrupa oynamaya hayali olan ve bunu her fırsatta dile getiren 25 yaşındaki file bekçisi bu hayalini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştı.
Altay Bayındır transfer sezonunda Inter ile anlaşması halinde gelecek sezon Serie A'da forma giyecek.
Altay bu sezon Fenerbahçe forması ile 40 resmi maçta görev aldı.
3630 dakika sahada kalan başarılı file bekçisi kalesinde 40 gol görürken 14 maçta da kalesini gole kapadı.
25 yaşındaki kaleci, A Milli Futbol Takımı ile de 5 maça çıkarken kalesinde 8 gol gördü.
Altay Bayındır'ın güncel piyasa değeri ise 13 milyon Euro.