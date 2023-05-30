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Fenerbahçe - Antalyaspor maçında taraftarlardan yönetime istifa çağrısı!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Kanarya'nın müsabakayı önde götürmesine rağmen Galatasaray'ın Ankaragücü karşısında farkı artırması sonrası taraftarlar isyan etti. Sarı-lacivertli taraftarlar müsabakanın son anlarında yönetime istifa çağrısında bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 21:52 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 22:03
Fenerbahçe - Antalyaspor maçında taraftarlardan yönetime istifa çağrısı!

Fenerbahçeli taraftarlardan, Ali Koç ve yönetimine büyük tepki geldi. Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında evinde Antalyaspor'u ağırladı.

Kanarya'nın müsabakayı önde götürmesine rağmen Galatasaray'ın Ankaragücü karşısında farkı artırması sonrası taraftarları isyan ettirdi.

Tribünlerdeki taraftarlar, "Söylesene başkan, ne oldu sözlerin? Koskoca Fenerbahçe'yi ne hale getirdin!" tezahüratının yanı sıra "Yönetim istifa" diye bağırdı.

Fenerbahçe tribünlerinin bir bölümü, maçın son bölümlerinden "Aziz Yıldırım" tezahüratı yaptı.

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