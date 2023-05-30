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Fenerbahçe - Antalyaspor maçı sonrası Jorge Jesus'tan Galatasaray yorumu!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Antalyaspor ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın şampiyonluğunu yorumlayan deneyimli hoca, "Lig bizim için önemli bir hedefti ancak Galatasaray'dan iyi olmayı başaramadık." dedi. İşte o açıklamalar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 22:39 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 22:48
Fenerbahçe - Antalyaspor maçı sonrası Jorge Jesus'tan Galatasaray yorumu!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Antalyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yorumunda bulunan deneyimli çalıştırıcı, "Ligdeki hedefimize ulaşamadık. Bizim için önemli bir hedefti ancak Galatasaray'dan daha iyi olmayı başaramadık." dedi.

İşte o sözler...

Jorge Jesus: Ligdeki hedefimize ulaşamadık. Ama bizim bir hedefimiz daha var. Kupanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Finali kazanmaya çalışacağız. 2 kupayı kazanmayı isterdik, önemli hedefimiz ligdi. Ama Galatasaray'dan daha iyi olmayı başaramadık

Bizim için ideal senaryo 2'de 2 yapmaktı ama kupayı alırsak kötünün iyisi olarak bakarım. Kupa kupadır, Galatasaray'la oynayacağımız maç var. galibiyetle bitirmek için elimizden geleni yapacağız.

Burada önemli olan ben değilim Fenerbahçe. Lig bittikten sonra durumum netleşir. Kafamdaki tek şey Fenerbahçe'nin başarısı. İstiyorum ki takımım kupa finalinde de son dönemdeki oyununu devam ettirsin. Benim şu andaki odağım final maçı. Galatasaray maçına da odaklandım ama bir numaralı odağım 11'inde oynayacağımız final.

Ligin ikinci yarısında ilk yarıdan daha çok puan topladık ama Galatasaray bazı dönemlerden bizden daha iyiydi. Biz onlardan daha iyi olmayı başaramadığımız için şampiyon olamadık.

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