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FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE | Fenerbahçe - Antalyaspor maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçta Zorbay Küçük düdük çalacak. VAR'da ise Hakan Ceylan görev yapacak. Fenerbahçe'de 2 isim maçta süre alamayacak. Kritik müsabaka hem düşme hattını hem şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiriyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 22:10
FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE | Fenerbahçe - Antalyaspor maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak. Mücadeleyi beIN Sports 2'den şifresiz izleyebilirsiniz.

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FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor maçında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, müsabakada forma giyemeyecek.

KART CEZA SINIRINDA 5 İSİM

Fenerbahçe'de 5 oyuncu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique, Fraport TAV Antalyaspor karşısında kart görmeleri durumunda 37. haftadaki Galatasaray derbisinde görev yapamayacak.

ASpor CANLI YAYIN

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