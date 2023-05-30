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FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Antalyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan Fenerbahçe - Antalyaspor maçıyla devam ediyor. 36. hafta maçında Zorbay Küçük düdük çalacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka zirve mücalesini yakından ilgilendiriyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 09:55
FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Antalyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

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FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor maçında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, müsabakada forma giyemeyecek.

KART CEZA SINIRINDA 5 İSİM

Fenerbahçe'de 5 oyuncu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique, Fraport TAV Antalyaspor karşısında kart görmeleri durumunda 37. haftadaki Galatasaray derbisinde görev yapamayacak.

ASpor CANLI YAYIN

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