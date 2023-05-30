Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI CANLI 📺 | Fenerbahçe - Antalyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI CANLI 📺 | Fenerbahçe - Antalyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Fenerbahçe, Antalyaspor'u konuk edecek. Ligin zirvesini ve düşme hattını yakından ilgilendiren müsabakada iki ekip de mutlak şampiyonluk için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 12:50 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 13:10
FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI CANLI 📺 | Fenerbahçe - Antalyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak. Mücadeleyi beIN Sports 2'den şifresiz izleyebilirsiniz.

ARALIKLI ORUÇ NEDİR? 👀 UZMANINDAN ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN... 👉🏼

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor maçında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, müsabakada forma giyemeyecek.

KART CEZA SINIRINDA 5 İSİM

Fenerbahçe'de 5 oyuncu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique, Fraport TAV Antalyaspor karşısında kart görmeleri durumunda 37. haftadaki Galatasaray derbisinde görev yapamayacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Küs eltiler Buse Varol ve Merve Tektaş barıştı! Alişan sürpriz gelişmeyi gözyaşlarıyla anlattı: Çok şükür
Azra Akın son haliyle ağızları açık bıraktı! "Sıfıra vurdursan bile yakışır" Bir oğlu olan 2002 Dünya Güzeli Azra Akın değişen imajıyla ortalığı salladı
Fırtına'nın Giresun maçı kadrosu açıklandı!
Galatasaray'a dünya yıldızı stoper! Nelsson'un adı bile anılmayacak...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe - Antalyaspor maçının VAR'ı açıklandı
F.Bahçe'yi sevindiren ayrılık! Sosyal medya hesabından açıkladı
2023 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?
2023 Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında?
Okullar ne zaman kapanacak 2023?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Giresunspor - Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu Giresunspor - Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu 12:29
F.Bahçe - Antalyaspor maçı saat kaçta? F.Bahçe - Antalyaspor maçı saat kaçta? 12:28
F.Bahçe - Antalyaspor maçının VAR'ı açıklandı F.Bahçe - Antalyaspor maçının VAR'ı açıklandı 12:26
Ankaragücü-G.Saray maçının VAR'ı açıklandı! Ankaragücü-G.Saray maçının VAR'ı açıklandı! 12:26
Ankaragücü - G.Saray maçı saat kaçta? Ankaragücü - G.Saray maçı saat kaçta? 12:22
Edwin van der Sar'dan flaş karar! Edwin van der Sar'dan flaş karar! 12:21
Daha Eski
UEFA Avrupa Ligi’nde kupa sahibini buluyor UEFA Avrupa Ligi’nde kupa sahibini buluyor 12:16
Fırtına'nın Giresun maçı kadrosu açıklandı! Fırtına'nın Giresun maçı kadrosu açıklandı! 11:59
F.Bahçe'yi sevindiren ayrılık! Sosyal medya hesabından açıkladı F.Bahçe'yi sevindiren ayrılık! Sosyal medya hesabından açıkladı 11:38
Wanda Nara'dan flaş transfer yanıtı! Icardi... Wanda Nara'dan flaş transfer yanıtı! Icardi... 11:36
Çarpıcı yorum! "G.Saray'ı çok zor bir gece bekliyor" Çarpıcı yorum! "G.Saray'ı çok zor bir gece bekliyor" 11:19
Sevilla - Roma maçı saat kaçta? Sevilla - Roma maçı saat kaçta? 11:08