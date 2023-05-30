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Fenerbahçe Antalyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 36. haftası nefes kesen bir maça sahne oluyor. Fenerbahçe'nin, Antalyaspor'u konuk ettiği mücadele ligde zirve yarışını ve kümede kalma mücadelesini yakından ilgilendiriyor. Kritik maçta Jorge Jesus'un öğrencileri sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Fenerbahçe'nin, karşılaşma sırasında bir kulağı ise Ankaragücü - Galatasaray maçında. Fenerbahçe - Antalyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 20:20 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 20:50
Fenerbahçe Antalyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 36. haftası kritik bir maça sahne oluyor. Zirve yarışında yer alan Fenerbahçe alt sıralardan kurtulmak isteyen Antalyaspor'u sahasında konuk ediyor.

Jorge Jesus'un öğrencileri mutlak 3 puan için sahaya çıkarken sarı lacivertlilerin bir kulağı ise Ankara'da.

Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda, Batshuayi, Valencia

Antalyaspor: Helton, Veysel, Emrecan, Güray, Erdal, Bünyamin, Fernando, Ribeiro, Larsson, Doğukan, Wright

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

KART CEZA SINIRINDA 5 İSİM

Fenerbahçe'de 5 oyuncu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique, Fraport TAV Antalyaspor karşısında kart görmeleri durumunda 37. haftadaki Galatasaray derbisinde görev yapamayacak.

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