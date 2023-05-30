Fenerbahçe Antalyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 36. haftası kritik bir maça sahne oluyor. Zirve yarışında yer alan Fenerbahçe alt sıralardan kurtulmak isteyen Antalyaspor'u sahasında konuk ediyor.

Jorge Jesus'un öğrencileri mutlak 3 puan için sahaya çıkarken sarı lacivertlilerin bir kulağı ise Ankara'da.

Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda, Batshuayi, Valencia

Antalyaspor: Helton, Veysel, Emrecan, Güray, Erdal, Bünyamin, Fernando, Ribeiro, Larsson, Doğukan, Wright

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

KART CEZA SINIRINDA 5 İSİM

Fenerbahçe'de 5 oyuncu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique, Fraport TAV Antalyaspor karşısında kart görmeleri durumunda 37. haftadaki Galatasaray derbisinde görev yapamayacak.