Fenerbahçe Antalyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 36. haftası kritik bir maça sahne oluyor. Zirve yarışında yer alan Fenerbahçe alt sıralardan kurtulmak isteyen Antalyaspor'u sahasında konuk ediyor.
Jorge Jesus'un öğrencileri mutlak 3 puan için sahaya çıkarken sarı lacivertlilerin bir kulağı ise Ankara'da.
Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ
Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda, Batshuayi, Valencia
Antalyaspor: Helton, Veysel, Emrecan, Güray, Erdal, Bünyamin, Fernando, Ribeiro, Larsson, Doğukan, Wright
FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Antalyaspor maçı saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.
KART CEZA SINIRINDA 5 İSİM
Fenerbahçe'de 5 oyuncu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique, Fraport TAV Antalyaspor karşısında kart görmeleri durumunda 37. haftadaki Galatasaray derbisinde görev yapamayacak.