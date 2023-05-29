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Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? | F.Bahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? F.Bahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 11:00
Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? | F.Bahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

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