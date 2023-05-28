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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Osayi Samuel ayrılıyor! İşte yeni adresi

Son dakika spor haberi: Transferde yıldız isimleri gündemine alan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor. Yaz transfer sezonunu hareketli geçirmesi beklenen sarı-lacivertlilerde üst üste vedalar yaşanacak. Bu oyunculardan biri de Bright Osayi-Samuel oldu. Takımdan ayrılmak isteyen 25 yaşındaki oyuncunun yeni adresi netlik kazandı. Peki bonservis bedeli ne kadar olacak? İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 12:20
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Osayi Samuel ayrılıyor! İşte yeni adresi

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planmala çalışmaları için düğmeye basıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Osayi Samuel ayrılıyor! İşte yeni adresi

Transferde nokta atışı yıldızlara imza attırmak isteyen sarı-lacivertliler hedefteki isimleri belirledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Osayi Samuel ayrılıyor! İşte yeni adresi

Kanarya'da yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak oyuncular da büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Osayi Samuel ayrılıyor! İşte yeni adresi

Veda edecek futbolcular, takıma katılacak isimler konusunda belirleyici olacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Osayi Samuel ayrılıyor! İşte yeni adresi

OSAYI SAMUEL YOLCU!
Fenerbahçe, İngiltere'ye dönmek isteyen Bright Osayi-Samuel için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Osayi Samuel ayrılıyor! İşte yeni adresi

Bu ülkeden bazı kulüplerin, Samuel'in menajerlik şirketiyle temasa geçip görüşmelere başladığı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Osayi Samuel ayrılıyor! İşte yeni adresi

YENİ ADRESİ İNGİLTERE!
Bu ekiplerin başında Premier Lig'de kalma savaşı veren Leeds ile Premier Lig'e yükselen Bournemouth olduğu iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Osayi Samuel ayrılıyor! İşte yeni adresi

Yönetim de uygun bir teklif gelmesi durumunda Nijeryalı futbolcunun satışına onay verecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Osayi Samuel ayrılıyor! İşte yeni adresi

Fenerbahçe'nin, 2020-21 sezonunun devre arasında 500 bin Euro'ya kadroya kattığı Samuel için 10 milyon Euro'luk gelir beklediği öğrenildi.

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