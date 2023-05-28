FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Osayi Samuel ayrılıyor! İşte yeni adresi

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planmala çalışmaları için düğmeye basıldı.
Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planmala çalışmaları için düğmeye basıldı.
Transferde nokta atışı yıldızlara imza attırmak isteyen sarı-lacivertliler hedefteki isimleri belirledi.
Kanarya'da yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak oyuncular da büyük önem taşıyor.
Veda edecek futbolcular, takıma katılacak isimler konusunda belirleyici olacak.
OSAYI SAMUEL YOLCU!
Fenerbahçe, İngiltere'ye dönmek isteyen Bright Osayi-Samuel için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Bu ülkeden bazı kulüplerin, Samuel'in menajerlik şirketiyle temasa geçip görüşmelere başladığı belirtildi.
YENİ ADRESİ İNGİLTERE!
Bu ekiplerin başında Premier Lig'de kalma savaşı veren Leeds ile Premier Lig'e yükselen Bournemouth olduğu iddia edildi.
Yönetim de uygun bir teklif gelmesi durumunda Nijeryalı futbolcunun satışına onay verecek.
Fenerbahçe'nin, 2020-21 sezonunun devre arasında 500 bin Euro'ya kadroya kattığı Samuel için 10 milyon Euro'luk gelir beklediği öğrenildi.
Osayi Samuel'in bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 maçta 1 asisti bulunuyor.