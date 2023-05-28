FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus disiplinden vazgeçmiyor!

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, 36. haftada oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.
Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, 36. haftada oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
Teknik direktör Jorge Jesus, zirve takibine devam eden takımda disiplini elden bırakmıyor.
Sarı-lacivertli takımın dünkü idmanında yine Jorge Jesus rüzgarı esti.
Portekizli teknik adam disiplinden taviz vermedi.
Antrenman sırasında çalışması sık sık durduran Jesus, oyunculara uyarılar yaparak yanlışlarını anlattı. Zaman zaman fırçalar attı.
Oyuncuların keyifli olması da gözden kaçmadı.
Jesus ilk geldiği günden bu yana takım üzerindeki sıkı disiplini ile biliniyor.
Fenerbahçe, Jesus yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale çıkmıştı.