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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus disiplinden vazgeçmiyor!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de Galatasaray'ın 5 puan gerisinde zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, antrenmanda disiplinden taviz vermedi. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 15:33
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus disiplinden vazgeçmiyor!

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, 36. haftada oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus disiplinden vazgeçmiyor!

Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus disiplinden vazgeçmiyor!

Teknik direktör Jorge Jesus, zirve takibine devam eden takımda disiplini elden bırakmıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus disiplinden vazgeçmiyor!

Sarı-lacivertli takımın dünkü idmanında yine Jorge Jesus rüzgarı esti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus disiplinden vazgeçmiyor!

Portekizli teknik adam disiplinden taviz vermedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus disiplinden vazgeçmiyor!

Antrenman sırasında çalışması sık sık durduran Jesus, oyunculara uyarılar yaparak yanlışlarını anlattı. Zaman zaman fırçalar attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus disiplinden vazgeçmiyor!

Oyuncuların keyifli olması da gözden kaçmadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus disiplinden vazgeçmiyor!

Jesus ilk geldiği günden bu yana takım üzerindeki sıkı disiplini ile biliniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus disiplinden vazgeçmiyor!

Fenerbahçe, Jesus yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale çıkmıştı.

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