Arda ile haziranda

Gündeme bomba bir iddia düştü... Buna göre Arda Güler’le Fenerbahçe, 8 Temmuz 2022’de “yaşı 18’den küçük olduğu için” statüsü farklı bir sözleşme yeniledi. Bu sözleşmeyi de zaten babası imzaladı. O statüdeki sözleşmeler en fazla 3 yıl oluyor. Arda Güler bu sezon 18 yaşını doldurana kadar o statüsünde oynadı. 1 Haziran’dan itibaren sözleşmesi yenilenecek.
Gündeme bomba bir iddia düştü... Buna göre Arda Güler'le Fenerbahçe, 8 Temmuz 2022'de "yaşı 18'den küçük olduğu için" statüsü farklı bir sözleşme yeniledi. Bu sözleşmeyi de zaten babası imzaladı. O statüdeki sözleşmeler en fazla 3 yıl oluyor. Arda Güler bu sezon 18 yaşını doldurana kadar o statüsünde oynadı. 1 Haziran'dan itibaren sözleşmesi yenilenecek.