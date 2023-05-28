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Arda ile haziranda

Gündeme bomba bir iddia düştü... Buna göre Arda Güler’le Fenerbahçe, 8 Temmuz 2022’de “yaşı 18’den küçük olduğu için” statüsü farklı bir sözleşme yeniledi. Bu sözleşmeyi de zaten babası imzaladı. O statüdeki sözleşmeler en fazla 3 yıl oluyor. Arda Güler bu sezon 18 yaşını doldurana kadar o statüsünde oynadı. 1 Haziran’dan itibaren sözleşmesi yenilenecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 06:50
Arda ile haziranda
Gündeme bomba bir iddia düştü... Buna göre Arda Güler'le Fenerbahçe, 8 Temmuz 2022'de "yaşı 18'den küçük olduğu için" statüsü farklı bir sözleşme yeniledi. Bu sözleşmeyi de zaten babası imzaladı. O statüdeki sözleşmeler en fazla 3 yıl oluyor. Arda Güler bu sezon 18 yaşını doldurana kadar o statüsünde oynadı. 1 Haziran'dan itibaren sözleşmesi yenilenecek.
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