Zenit'ten davet var

Kanarya ile Zenit, Kadıköy'de depremzedeler yararına bir maç yapmıştı. Kulüpler arasında devam eden dostluk rüzgarları artıyor. Zenit Başkanı Alexander Medvedev "Temmuz ayında Fenerbahçe, Kızılyıldız ve Neftci Bakü'yü St. Petersburg'a bekliyoruz." diyerek özel bir turnuva düzenleyeceklerini bildirdi.
Kanarya ile Zenit, Kadıköy'de depremzedeler yararına bir maç yapmıştı. Kulüpler arasında devam eden dostluk rüzgarları artıyor. Zenit Başkanı Alexander Medvedev "Temmuz ayında Fenerbahçe, Kızılyıldız ve Neftci Bakü'yü St. Petersburg'a bekliyoruz." diyerek özel bir turnuva düzenleyeceklerini bildirdi.