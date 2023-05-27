Haberler Fenerbahçe Wilfried Zaha'dan Fenerbahçe'ye transferde üzen haber! İstediği ücret...

Wilfried Zaha'dan Fenerbahçe'ye transferde üzen haber! İstediği ücret...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Bu anlamda gündemine sürpriz isimleri dahil eden sarı lacivertliler yıldız futbolcu Wilfried zaha ile yakından ilgileniyordu. Fakat Fildişili oyuncudan son olarak Kanarya'ya üzen haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Wilfried Zaha'dan Fenerbahçe'ye transferde üzen haber! İstediği ücret...

Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor.

Wilfried Zaha'dan Fenerbahçe'ye transferde üzen haber! İstediği ücret...

Sarı-lacivertli ekip hücum bölgesine takviye yapmak istiyor.

Wilfried Zaha'dan Fenerbahçe'ye transferde üzen haber! İstediği ücret...

Fenerbahçe'nin kanat transferi için adaylardan biri olan Wilfried Zaha, beklentilerinde geri adım atmıyor.

Wilfried Zaha'dan Fenerbahçe'ye transferde üzen haber! İstediği ücret...

Fildişi Sahilli, sarı-lacivertli takımdan senelik 5 milyon Euro net maaş istedi.

Wilfried Zaha'dan Fenerbahçe'ye transferde üzen haber! İstediği ücret...

Zaha pazarlık masasına oturmadı.

Wilfried Zaha'dan Fenerbahçe'ye transferde üzen haber! İstediği ücret...

Tecrübeli oyuncu ayrıca 10 milyon Euro'ya yakın da imza parası talep etti.

Wilfried Zaha'dan Fenerbahçe'ye transferde üzen haber! İstediği ücret...

Sabah'ın haberine göre yıldız isim indirime gitmiyor.

Wilfried Zaha'dan Fenerbahçe'ye transferde üzen haber! İstediği ücret...

Yıldız futbolcuya Suudi Arabistan'dan da çok yüksek teklifler var.

Wilfried Zaha'dan Fenerbahçe'ye transferde üzen haber! İstediği ücret...

Ayrıca 30 yaşındaki oyuncu, Marsilya ve Roma'ya da önerildi.

Wilfried Zaha'dan Fenerbahçe'ye transferde üzen haber! İstediği ücret...

Zaha'nın yapacağı tercih merak ediliyor.

Wilfried Zaha'dan Fenerbahçe'ye transferde üzen haber! İstediği ücret...

Ancak Marsilya ile Roma'nın da bu yıllık maaşı ve imza parasını karşılayabilmesi zor görünüyor.

Wilfried Zaha'dan Fenerbahçe'ye transferde üzen haber! İstediği ücret...

Zaha'nın Crystal Palace ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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