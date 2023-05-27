Wilfried Zaha'dan Fenerbahçe'ye transferde üzen haber! İstediği ücret...

Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor.
Sarı-lacivertli ekip hücum bölgesine takviye yapmak istiyor.
Fenerbahçe'nin kanat transferi için adaylardan biri olan Wilfried Zaha, beklentilerinde geri adım atmıyor.
Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor.
Sarı-lacivertli ekip hücum bölgesine takviye yapmak istiyor.
Fenerbahçe'nin kanat transferi için adaylardan biri olan Wilfried Zaha, beklentilerinde geri adım atmıyor.
Fildişi Sahilli, sarı-lacivertli takımdan senelik 5 milyon Euro net maaş istedi.
Zaha pazarlık masasına oturmadı.
Tecrübeli oyuncu ayrıca 10 milyon Euro'ya yakın da imza parası talep etti.
Sabah'ın haberine göre yıldız isim indirime gitmiyor.
Yıldız futbolcuya Suudi Arabistan'dan da çok yüksek teklifler var.
Zaha'nın yapacağı tercih merak ediliyor.
Zaha'nın Crystal Palace ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Yıldız ismin piyasa değeri ise 27 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Deneyimli isim bu sezon Premier Lig'de takımı ile 27 maça çıktı.
Bu mücadelelerde 7 gol atarken 2 defa da asist katkısı verdi.