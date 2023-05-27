TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe’nin Livakovic ısrarı!

Fenerbahçe gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için kolları erkenden sıvamıştı.
Fenerbahçe gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için kolları erkenden sıvamıştı.
İç transferde iki kaleci ile de anlaşma sağlandı.
Altay Bayındır'ın sözleşmesi 4 yıl uzatıldı.
İrfan Can Eğribayat'ın da bonservisi Göztepe'den alındı.
Ancak Altay'ın sarı-lacivertli kulüpte devam edip etmeyeceği belirsiz.
Kanarya, Altay ve İrfan Can'a rağmen onlarla rekabete girecek yabancı bir kalecinin peşinde.
Aday sayısı çok ancak hedefteki isim Dominik Livakovic…
Hırvat eldiven için kulübü Dinamo Zagreb ile görüşmeler sürüyor.
KOÇ'UN TALİMATI VAR
Kanarya, Dominik Livakovic transferine büyük önem veriyor.
Bu sezon henüz tamamlanmasa da geçtiğimiz yıllarda ve karşılaşmalarda yaşanan kaleci hataları sebebiyle yönetim, Hırvat eldiven için ısrarcı.
Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performans sebebiyle İspanya ve İngiltere'den de teklifler alan 28 yaşındaki eldiven henüz kararsız.
Ancak başkan Ali Koç, transfer komitesine kesin talimat verdi. Livakovic transferini bitirmelerini emretti.
Altay'ın olası satışı durumunda Hırvat kaleci için tüm şartlar zorlanacak ve çubuklu formayı giymesi sağlanacak.