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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe’nin Livakovic ısrarı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, sezon devam ederken Altay Bayındır'ın kontratını 4 yıl uzattı. Ancak Avrupa'dan teklifler alan başarılı kalecinin ayrılması sürpriz olmayacak. Her şartta yabancı eldiven isteyen Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in peşinde. Başkan Ali Koç transfer komitesine transferle ilgili kesin talimat verdi. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe’nin Livakovic ısrarı!

Fenerbahçe gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için kolları erkenden sıvamıştı.

Fenerbahçe’nin Livakovic ısrarı!

İç transferde iki kaleci ile de anlaşma sağlandı.

Fenerbahçe’nin Livakovic ısrarı!

Altay Bayındır'ın sözleşmesi 4 yıl uzatıldı.

Fenerbahçe’nin Livakovic ısrarı!

İrfan Can Eğribayat'ın da bonservisi Göztepe'den alındı.

Fenerbahçe’nin Livakovic ısrarı!

Ancak Altay'ın sarı-lacivertli kulüpte devam edip etmeyeceği belirsiz.

Fenerbahçe’nin Livakovic ısrarı!

Kanarya, Altay ve İrfan Can'a rağmen onlarla rekabete girecek yabancı bir kalecinin peşinde.

Fenerbahçe’nin Livakovic ısrarı!

Aday sayısı çok ancak hedefteki isim Dominik Livakovic

Fenerbahçe’nin Livakovic ısrarı!

Hırvat eldiven için kulübü Dinamo Zagreb ile görüşmeler sürüyor.

Fenerbahçe’nin Livakovic ısrarı!

KOÇ'UN TALİMATI VAR

Kanarya, Dominik Livakovic transferine büyük önem veriyor.

Fenerbahçe’nin Livakovic ısrarı!

Bu sezon henüz tamamlanmasa da geçtiğimiz yıllarda ve karşılaşmalarda yaşanan kaleci hataları sebebiyle yönetim, Hırvat eldiven için ısrarcı.

Fenerbahçe’nin Livakovic ısrarı!

Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performans sebebiyle İspanya ve İngiltere'den de teklifler alan 28 yaşındaki eldiven henüz kararsız.

Fenerbahçe’nin Livakovic ısrarı!

Ancak başkan Ali Koç, transfer komitesine kesin talimat verdi. Livakovic transferini bitirmelerini emretti.

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