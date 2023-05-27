Haberler Fenerbahçe Ön görüşme yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin hocası

Ön görüşme yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin hocası

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jorge Jesus'un takımdaki son durumu belirsizliğini koruyor. Portekizli çalıştırıcının bazı oyuncularla sorun yaşadığı ve yönetimin bundan duyduğu rahatsızlık nedeniyle farklı arayışlara girdiği iddia ediliyor. Yeni hoca konusunda temaslara başlayan Fenerbahçeli kurmaylar, o isimle ön görüşme yaptı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 12:32
Ön görüşme yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin hocası

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus bilmecesi devam ediyor.

Ön görüşme yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin hocası

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli çalıştırıcının kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

Ön görüşme yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin hocası

Süper Lig'de az olan şansını sonuna kadar zorlamak isteyen Kanarya, Türkiye Kupası'nda finalde mücade verecek.

Ön görüşme yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin hocası

Her ne kadar iki kulvarda yarış sürdürülse de takım içinde çatlak sesler çıkıyor.

Ön görüşme yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin hocası

Başkan Ali Koç ve yönetim takım içindeki bazı gelişmelerden oldukça rahatsız.

Ön görüşme yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin hocası

Takımdaki bazı futbolcuların teknik direktör Jorge Jesus'tan şikayetçi olduğu iddia ediliyor.

Ön görüşme yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin hocası

Yerli futbolcuların başını çektiği bir grup, Portekizli teknik adamın kendilerine olan tavırlarından hoşnut değil. Oyuncular ayrıca Jesus'un forma adaletini de sorguluyor.

Ön görüşme yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin hocası

Bu durumdan Başkan Ali Koç'un da rahatsız olmaya başladığı öğrenildi.

Ön görüşme yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin hocası

Daha önce Jesus ile devam etme fikrinde olan Başkan Ali Koç'un düşüncesinden vazgeçebileceği iddia ediliyor.

Ön görüşme yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin hocası

B PLANI HAZIRLANDI!
Yaşanan bu gelişmelerden sonra yönetimin 'B planı' için kolları sıvadığı iddia ediliyor.

Ön görüşme yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin hocası

MONTELLA İLK ADAY!
Portekizli hocanın sözleşme yenilememesi halinde, Adana Demir'in hocası Montella öncelikli adaylardan biri olacak.

Ön görüşme yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin hocası

F.Bahçe'nin 48 yaşındaki teknik adamla ön görüşme yaptığı öğrenildi.

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