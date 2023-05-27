Ön görüşme yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin hocası

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus bilmecesi devam ediyor.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus bilmecesi devam ediyor.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli çalıştırıcının kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.
Süper Lig'de az olan şansını sonuna kadar zorlamak isteyen Kanarya, Türkiye Kupası'nda finalde mücade verecek.
Her ne kadar iki kulvarda yarış sürdürülse de takım içinde çatlak sesler çıkıyor.
Başkan Ali Koç ve yönetim takım içindeki bazı gelişmelerden oldukça rahatsız.
Takımdaki bazı futbolcuların teknik direktör Jorge Jesus'tan şikayetçi olduğu iddia ediliyor.
Yerli futbolcuların başını çektiği bir grup, Portekizli teknik adamın kendilerine olan tavırlarından hoşnut değil. Oyuncular ayrıca Jesus'un forma adaletini de sorguluyor.
Bu durumdan Başkan Ali Koç'un da rahatsız olmaya başladığı öğrenildi.
B PLANI HAZIRLANDI!
Yaşanan bu gelişmelerden sonra yönetimin 'B planı' için kolları sıvadığı iddia ediliyor.
MONTELLA İLK ADAY!
Portekizli hocanın sözleşme yenilememesi halinde, Adana Demir'in hocası Montella öncelikli adaylardan biri olacak.
F.Bahçe'nin 48 yaşındaki teknik adamla ön görüşme yaptığı öğrenildi.
İtalyan hocanın Adana Demir'le sözleşmesi bitiyor.