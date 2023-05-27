Müthiş ikili

Sarı-lacivertli ekip sezon sonuna doğru hücumda müthiş ikilisini yan yana oynatabildi. Michy Batshuayi'nin sakatlığı sebebiyle Enner Valencia'nın yanında bazen Joao Pedro bazen de Joshua King oynamıştı. Ancak Batshuayi-Valencia ikilisi bambaşka. Kanarya bu ikilinin birlikte forma giydiği 12 karşılaşmanın 10'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. Sadece 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu mücadelelerde Enner Valencia fileleri 8 defa havalandırdı. Batsman lakaplı Belçikalı forvet ise 6 golle takımına katkı verdi. Sarı-lacivertliler ikilinin oynadığı maç sayısını yükseltse çok farklı bir senaryo yazılabilirdi.

Michy Batshuayi, sakatlıklar sebebiyle 29 maça çıkabildi. Tecrübeli hücum oyuncusu 18 defa rakip ağları sarstı. Enner Valencia bu sezon tüm kulvarlarda 32 defa fileleri havalandırmayı başardı. 28 golle Süper Lig'de krallık koltuğunda oturuyor.