Görüşme sezon sonu

Portekizli hoca tüm röportajlarında sezon sonunu işaret ederken başkan Ali Koç da eskisi kadar üzerine düşmüyor. İkili lig ve kupa maçları bittikten sonra oturup konuşacak. Kararlarını camiaya duyuracaklar.

CARLO'YA BAĞLI

Jorge Jesus, Brezilya kulüplerinden istediği teklifleri alamamıştı. Ancak Brezilya Milli Takım Teknik Direktörlüğü pozisyonu hala açık görünüyor. Gazeteci Andre Rizek "Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı teknik direktörlüğü görevini kabul etmezse o görev Jorge Jesus'a teklif edilecektir" ifadelerini kullandı. Rizek, böyle bir öneri gelmesi halinde Portekizli hocanın kabul edeceğini duyurdu.