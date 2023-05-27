Fenerbahçe'de Jorge Jesus krizi! Ali Koç geri adım attı

Türkiye Kupası'nda finale yükselen Fenerbahçe'de gözler, Süper Lig'de oynanacak Antalyaspor maçına çevrildi.
Türkiye Kupası'nda finale yükselen Fenerbahçe'de gözler, Süper Lig'de oynanacak Antalyaspor maçına çevrildi.
Ancak iki kulvarda da devam edilmesine rağmen takım içinde çatlak sesler çıkıyor.
Başkan Ali Koç ve yönetim takım içindeki bazı gelişmelerden oldukça rahatsız.
Takvim'in haberine göre; takımdaki bazı futbolcular Jesus'tan şikayetçi.
Yerli futbolcuların başını çektiği bir grup, Portekizli teknik adamın kendilerine olan tavırlarından hoşnut değil.
Futbolcular ayrıca Jesus'un forma adaletini de sorguluyor.
Söz konusu oyuncuların Emre Mor, Serdar Aziz, Serdar Dursun, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır, Miguel Crespo, Miha Zajc ve Osayi olduğu kulislerde konuşuluyor.
Futbolcuların şikayetlerinin de yönetici Selahattin Baki'ye iletildiği de gelen haberler arasındaydı.
Bu durumdan Başkan Ali Koç'un da rahatsız olmaya başladığı öğrenildi.
Son olarak Sivasspor maçında Jesus'un futbolcuları tribünleri selamlaması için çağırması ancak futbolcuların buna riayet etmemesi Başkan Ali Koç'u geri adım attırma noktasına getirdi.
Daha önce Jesus ile devam etme fikrinde olan Başkan Ali Koç'un düşüncesinden vazgeçebileceği iddia ediliyor.