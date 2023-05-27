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Fenerbahçe'de Jorge Jesus krizi! Ali Koç geri adım attı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'la devam etmek isteyen Başkan Ali Koç, bu kararında geri adım attı. Başkan Koç'un geri adım atmasının sebebi ise Portekizli teknik adam ile bazı futbolcular arasında yaşanan problemler olduğu öğrenildi. Ağırlıklı yerlilerin oluşturduğu bir grup futbolcu Jesus'tan memnun değil. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'de Jorge Jesus krizi! Ali Koç geri adım attı

Türkiye Kupası'nda finale yükselen Fenerbahçe'de gözler, Süper Lig'de oynanacak Antalyaspor maçına çevrildi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus krizi! Ali Koç geri adım attı

Ancak iki kulvarda da devam edilmesine rağmen takım içinde çatlak sesler çıkıyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus krizi! Ali Koç geri adım attı

Başkan Ali Koç ve yönetim takım içindeki bazı gelişmelerden oldukça rahatsız.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus krizi! Ali Koç geri adım attı

Takvim'in haberine göre; takımdaki bazı futbolcular Jesus'tan şikayetçi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus krizi! Ali Koç geri adım attı

Yerli futbolcuların başını çektiği bir grup, Portekizli teknik adamın kendilerine olan tavırlarından hoşnut değil.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus krizi! Ali Koç geri adım attı

Futbolcular ayrıca Jesus'un forma adaletini de sorguluyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus krizi! Ali Koç geri adım attı

Söz konusu oyuncuların Emre Mor, Serdar Aziz, Serdar Dursun, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır, Miguel Crespo, Miha Zajc ve Osayi olduğu kulislerde konuşuluyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus krizi! Ali Koç geri adım attı

Futbolcuların şikayetlerinin de yönetici Selahattin Baki'ye iletildiği de gelen haberler arasındaydı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus krizi! Ali Koç geri adım attı

Bu durumdan Başkan Ali Koç'un da rahatsız olmaya başladığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus krizi! Ali Koç geri adım attı

Son olarak Sivasspor maçında Jesus'un futbolcuları tribünleri selamlaması için çağırması ancak futbolcuların buna riayet etmemesi Başkan Ali Koç'u geri adım attırma noktasına getirdi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus krizi! Ali Koç geri adım attı

Daha önce Jesus ile devam etme fikrinde olan Başkan Ali Koç'un düşüncesinden vazgeçebileceği iddia ediliyor.

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