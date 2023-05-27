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Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gerçeği! Dominik Livakovic...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de gözler kaleci transferine çevrildi. Altay Bayındır ile sözleşme yenileyen sarı-lacivertliler, Dinamo Zagreb forması giyen Dominik Livakovic'i de gündemine almıştı. Sarı-lacivertlilerin geçtğimiz mart ayında yeni sözleşme imzaladığı milli kaleciyle ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 20:45
Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gerçeği! Dominik Livakovic...

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada bulunan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gerçeği! Dominik Livakovic...

Şampiyonluk şansını sürdürebilmek için sarı-kırmızılıların salı günü Ankaragücü maçında puan kaybetmesini bekleyecek olan sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hızlandı.

Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gerçeği! Dominik Livakovic...

Kanarya, eksik görülen bölgeleri güçlendirerek yeni sezona iddialı bir kadroyla giriş yapmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gerçeği! Dominik Livakovic...

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetimin önceliklerinden biri kaleci transferi...

Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gerçeği! Dominik Livakovic...

Fenerbahçe, bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen Altay Bayındır'ın sözleşmesini uzattı.

Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gerçeği! Dominik Livakovic...

Sarı-lacivertliler, milli kaleciyle 4 yıllık yeni mukavele imzaladı.

Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gerçeği! Dominik Livakovic...

Kanarya'da sezon başında Göztepe'de kiralanan ve Altay Bayındır'ın sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasının ardından kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat'ın da bonservisi alındı.

Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gerçeği! Dominik Livakovic...

Altay'ın yokluğu sonrası kaleye geçen ve başarılı bir performans sergileyen 24 yaşındaki file bekçisi için 1.2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gerçeği! Dominik Livakovic...

Fenerbahçe'de yönetim transfer çalışmalarına devam ederken, kadroda yaşanabilecek ayrılıkları da düşünüyor.

Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gerçeği! Dominik Livakovic...

Milliyet'in haberine göre; daha önce birçok kulüple adı anılan sarı-lacivertli takımın kaptanı Altay Bayındır'ın Avrupa hayalinin bitmediği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gerçeği! Dominik Livakovic...

Tecrübeli file bekçisi yurtdışından önemli takımlardan teklifler alsa da bunları değerlendirmedi ve Başkan Ali Koç'un da isteğiyle yeni sözleşmeye imza attı.

Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gerçeği! Dominik Livakovic...

Bu mukavele ile sarı-lacivertliler olası bir transferden de para kazanmış olacak.

Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gerçeği! Dominik Livakovic...

Ayrıca sözleşmedeki maddeye göre olası satıştan Altay Bayındır da pay alacak.

Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gerçeği! Dominik Livakovic...

Yeni sezonda yapılacak takviyelerle güçlü bir kadro kurmak isteyen Başkan Ali Koç, takım kaptanı Altay'ın gelecek sezonki şampiyonluk yarışında önemli bir isim olacağını düşünüyor.

Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gerçeği! Dominik Livakovic...

Yönetim ayrılık istemese de işi sıkı tutuyor. Bu yüzden sarı-lacivertli idarecilerin hem kaleyi güçlendirmek hem de olası bir ayrılık için kaleyi güçlü hale getirme adına arayışları da var.

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