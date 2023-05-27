Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gerçeği! Dominik Livakovic...

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada bulunan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada bulunan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Şampiyonluk şansını sürdürebilmek için sarı-kırmızılıların salı günü Ankaragücü maçında puan kaybetmesini bekleyecek olan sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hızlandı.
Kanarya, eksik görülen bölgeleri güçlendirerek yeni sezona iddialı bir kadroyla giriş yapmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetimin önceliklerinden biri kaleci transferi...
Fenerbahçe, bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen Altay Bayındır'ın sözleşmesini uzattı.
Sarı-lacivertliler, milli kaleciyle 4 yıllık yeni mukavele imzaladı.
Kanarya'da sezon başında Göztepe'de kiralanan ve Altay Bayındır'ın sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasının ardından kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat'ın da bonservisi alındı.
Altay'ın yokluğu sonrası kaleye geçen ve başarılı bir performans sergileyen 24 yaşındaki file bekçisi için 1.2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.
Fenerbahçe'de yönetim transfer çalışmalarına devam ederken, kadroda yaşanabilecek ayrılıkları da düşünüyor.
Milliyet'in haberine göre; daha önce birçok kulüple adı anılan sarı-lacivertli takımın kaptanı Altay Bayındır'ın Avrupa hayalinin bitmediği ortaya çıktı.
Tecrübeli file bekçisi yurtdışından önemli takımlardan teklifler alsa da bunları değerlendirmedi ve Başkan Ali Koç'un da isteğiyle yeni sözleşmeye imza attı.
Bu mukavele ile sarı-lacivertliler olası bir transferden de para kazanmış olacak.
Ayrıca sözleşmedeki maddeye göre olası satıştan Altay Bayındır da pay alacak.
Yeni sezonda yapılacak takviyelerle güçlü bir kadro kurmak isteyen Başkan Ali Koç, takım kaptanı Altay'ın gelecek sezonki şampiyonluk yarışında önemli bir isim olacağını düşünüyor.
Yönetim ayrılık istemese de işi sıkı tutuyor. Bu yüzden sarı-lacivertli idarecilerin hem kaleyi güçlendirmek hem de olası bir ayrılık için kaleyi güçlü hale getirme adına arayışları da var.
Kaleci için oluşturulan listenin başında ise Hırvatistan Milli Takımı'nın yıldız ismi Livakovic var.
Livakovic'in Dinamo Zagreb'le olan sözleşmesinde 10 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunuyor.