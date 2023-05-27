FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın yerine Zapata!

Süper Lig'de zirve yarışına devam eden Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları da sürüyor.
Süper Lig'de zirve yarışına devam eden Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları da sürüyor.
Takımda geleceği en çok merak edilen isimlerden biri de Ekvadorlu golcü Enner Valencia...
Sarı-lacivertli takımda Enner Valencia'nın takımdan ayrılması şu aşamada daha kuvvetli ihtimal olarak görünüyor.
Fenerbahçe buna önlem olarak Atalanta'dan Duvan Zapata'yı gündemine aldı.
Güçlü bir hücum departmanı oluşturmak isteyen Kanarya, Atalanta'dan ayrılacak olan 32 yaşındaki Kolombiyalı yıldız için temaslarını sıklaştırdı.
Deneyimli isim bu sezon 27 karşılaşmada görev alırken 2 gol attı ve 5 asist yaptı.
DUVAN ZAPATA KİMDİR?
1 Nisan 1991 tarihinde Kolombiya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine CD America altyapısında başladı.
Sırasıyla Estudiantes, Napoli, Udinese, Sampdoria ve Atalanta formaları giydi.
Forvet hattında oynayan Zapata, santrfor olarak görev yapıyor.
32 yaşındaki futbolcu, Kolombiya Milli Takımı ile 34 maça çıkarken 4 gole imzasını attı.
Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...