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FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın yerine Zapata!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertlilerden ayrılması beklenen Enner Valencia'nın alternatifi Atalanta'dan Zapata oldu. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 09:37
FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın yerine Zapata!

Süper Lig'de zirve yarışına devam eden Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları da sürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın yerine Zapata!

Takımda geleceği en çok merak edilen isimlerden biri de Ekvadorlu golcü Enner Valencia...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın yerine Zapata!

Sarı-lacivertli takımda Enner Valencia'nın takımdan ayrılması şu aşamada daha kuvvetli ihtimal olarak görünüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın yerine Zapata!

Fenerbahçe buna önlem olarak Atalanta'dan Duvan Zapata'yı gündemine aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın yerine Zapata!

Güçlü bir hücum departmanı oluşturmak isteyen Kanarya, Atalanta'dan ayrılacak olan 32 yaşındaki Kolombiyalı yıldız için temaslarını sıklaştırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın yerine Zapata!

Deneyimli isim bu sezon 27 karşılaşmada görev alırken 2 gol attı ve 5 asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın yerine Zapata!

DUVAN ZAPATA KİMDİR?

1 Nisan 1991 tarihinde Kolombiya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine CD America altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın yerine Zapata!

Sırasıyla Estudiantes, Napoli, Udinese, Sampdoria ve Atalanta formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın yerine Zapata!

Forvet hattında oynayan Zapata, santrfor olarak görev yapıyor.

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