Kanarya'nın yıldızı Lincoln Henrique, O Jogo'ya konuştu. Sakatlığı sebeiyle sezonu kapatan yıldız isim "Sezon başında Fenerbahçe benimle ilgilendi. Türkiye'yi daha önce Rize'de oynadığım için biliyorum. Buranın kültürünü seviyorum. Fenerbahçe benim için doğru tercih oldu" dedi. Henrique şampiyonluğun kolay olmadığını ancak şanslarının sürdüğünü söyledi. Hayal kurmaya devam edeceklerini belirtti.
Kanarya'nın yıldızı Lincoln Henrique, O Jogo'ya konuştu. Sakatlığı sebeiyle sezonu kapatan yıldız isim "Sezon başında Fenerbahçe benimle ilgilendi. Türkiye'yi daha önce Rize'de oynadığım için biliyorum. Buranın kültürünü seviyorum. Fenerbahçe benim için doğru tercih oldu" dedi. Henrique şampiyonluğun kolay olmadığını ancak şanslarının sürdüğünü söyledi. Hayal kurmaya devam edeceklerini belirtti.