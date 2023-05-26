Haberler Fenerbahçe Sıra Antalya'da

Sıra Antalya'da

Kupada finale yükselen Fenerbahçe, gözünü Süper Lig’e çevirdi Antalya’yı devirmek isteyen Kanarya’da, kulaklar ise başkentte olacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 06:50
Sıra Antalya'da

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Sivasspor'u 3-0 yenerek finale kalan F.Bahçe, artık Süper Lig'e odaklandı. Salı günü Antalyaspor'u konuk edecek sarı-lacivertlilerde tek hedef 3 puan olacak. Zirveyi takip eden Kanarya'ya, şampiyonluk ümidini sürdürmek için galibiyet yetmeyecek. Kulaklar aynı saatte oynanacak A.Gücü-G. Saray maçında olacak. Aslan'ın puan kaybı halinde şampiyonluk son haftaya kalacak. Şanslarının sürdüğünü ifade eden Jesus, oyuncularına 'Son ana kadar pes etmek yok' uyarısı yaptı. Portekizli hoca, "Kupada finaldeyiz, ligde zor da olsa şansımız var. 2'de 2 yaparak rakibin kaybını bekleyeceğiz" dedi.

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