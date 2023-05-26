Haberler Fenerbahçe Ryan Kent transferinde sürpriz gelişme! Fenerbahçe derken...

Ryan Kent transferinde sürpriz gelişme! Fenerbahçe derken...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin Glasgow Rangers forması giyen Ryan Kent ile anlaşmat vardığı iddia edilmişti. Sarı-lacivertlilerin İngiliz futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürülürken, İtalyan basınından Kent ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 19:34
Mert Kılıç
Ryan Kent transferinde sürpriz gelişme! Fenerbahçe derken...

Fenerbahçe'de sezon sonuna yaklaşılmasıyla birlikte transfer hareketliliği başladı.

Ryan Kent transferinde sürpriz gelişme! Fenerbahçe derken...

Bitime 3 hafta kala lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kalan sarı-lacivertliler, şampiyonluk umudunu sürdürebilmek için bu hafta sarı-kırmızılıların Ankaragücü karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

Ryan Kent transferinde sürpriz gelişme! Fenerbahçe derken...

Ziraat Türkiye Kupası'nda da mücadele eden Fenerbahçe, Sivasspor'u eleyerek adını finale yazdırdı.

Ryan Kent transferinde sürpriz gelişme! Fenerbahçe derken...

Sarı-lacivertliler, 11 Haziran Pazar günü İzmir'de oynanacak finalde Başakşehir ile karşılaşacak.

Ryan Kent transferinde sürpriz gelişme! Fenerbahçe derken...

Fenerbahçe, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak dev finalde rakibini mağlup ederek kupa hasretine son vermek istiyor.

Ryan Kent transferinde sürpriz gelişme! Fenerbahçe derken...

Sarı-lacivertlilerde sezonun bitimine sayılı haftalar kala transfer çalışmaları hızlandı.

Ryan Kent transferinde sürpriz gelişme! Fenerbahçe derken...

Eksik görülen bölgelere takviye yaparak yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'nin, son olarak Glasgow Rangers forması giyen Ryan Kent ile anlaştığı öne sürülmüştü.

Ryan Kent transferinde sürpriz gelişme! Fenerbahçe derken...

Sarı-lacivertlilerin İngiliz futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edilmişti.

Ryan Kent transferinde sürpriz gelişme! Fenerbahçe derken...

Kent'in ise Fenerbahçe'den yıllık 1.7 milyon Euro kazanacağı aktarılmıştı.

Ryan Kent transferinde sürpriz gelişme! Fenerbahçe derken...

Ryan Kent transferi için geri sayıma geçen Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Ryan Kent transferinde sürpriz gelişme! Fenerbahçe derken...

EVERTON TALİP OLDU

Tuttomercatoweb'te yer alan habere göre; Everton, Ryan Kent'i kadrosuna katmak için devreye girdi.

Ryan Kent transferinde sürpriz gelişme! Fenerbahçe derken...

İngiliz ekibinin yıldız futbolcuya kısa süre içerisinde resmi teklif yapması bekleniyor.

Ryan Kent transferinde sürpriz gelişme! Fenerbahçe derken...

Ryan Kent, bu sezon Glasgow Rangers formasıyla 44 maça çıktı.

Ryan Kent transferinde sürpriz gelişme! Fenerbahçe derken...

İngiliz yıldız, 3 gol ve 10 asistlik performansıyla 13 gole direkt katkıda bulundu.

Ryan Kent transferinde sürpriz gelişme! Fenerbahçe derken...

Son 5 sezondur formasını terlettiği İskoç ekibinden ayrılan Kent'in güncel piyasa değeri ise 11 milyon Euro.

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