Ryan Kent transferinde sürpriz gelişme! Fenerbahçe derken...

Fenerbahçe'de sezon sonuna yaklaşılmasıyla birlikte transfer hareketliliği başladı.
Fenerbahçe'de sezon sonuna yaklaşılmasıyla birlikte transfer hareketliliği başladı.
Bitime 3 hafta kala lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kalan sarı-lacivertliler, şampiyonluk umudunu sürdürebilmek için bu hafta sarı-kırmızılıların Ankaragücü karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda da mücadele eden Fenerbahçe, Sivasspor'u eleyerek adını finale yazdırdı.
Sarı-lacivertliler, 11 Haziran Pazar günü İzmir'de oynanacak finalde Başakşehir ile karşılaşacak.
Fenerbahçe, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak dev finalde rakibini mağlup ederek kupa hasretine son vermek istiyor.
Sarı-lacivertlilerde sezonun bitimine sayılı haftalar kala transfer çalışmaları hızlandı.
Eksik görülen bölgelere takviye yaparak yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'nin, son olarak Glasgow Rangers forması giyen Ryan Kent ile anlaştığı öne sürülmüştü.
Sarı-lacivertlilerin İngiliz futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edilmişti.
Kent'in ise Fenerbahçe'den yıllık 1.7 milyon Euro kazanacağı aktarılmıştı.
Ryan Kent transferi için geri sayıma geçen Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
EVERTON TALİP OLDU
Tuttomercatoweb'te yer alan habere göre; Everton, Ryan Kent'i kadrosuna katmak için devreye girdi.
İngiliz ekibinin yıldız futbolcuya kısa süre içerisinde resmi teklif yapması bekleniyor.
Ryan Kent, bu sezon Glasgow Rangers formasıyla 44 maça çıktı.
İngiliz yıldız, 3 gol ve 10 asistlik performansıyla 13 gole direkt katkıda bulundu.
Son 5 sezondur formasını terlettiği İskoç ekibinden ayrılan Kent'in güncel piyasa değeri ise 11 milyon Euro.