FENERBAHÇE HABERLERİ - Rangers'a veda etti! Ryan Kent geliyor

Süper Lig'de bir yandan zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarında gaza bastı.
Süper Lig'de bir yandan zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarında gaza bastı.
26 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu, İskoç ekibinin Hearts ile oynadığı maç öncesinde son kez Ibrox Park'a çıktı.
Taraftarları selamlayan Kent, alkışlar arasında son vedasını gerçekleştirdi.
2018'den bu yana Rangers formasıyla 2018 maça çıkan başarılı oyuncu, 33 kez ağları sarstı. Kent ayrıca 57 asist yapmayı başardı.
RYAN KENT KİMDİR?
11 Kasım 1996 yılında İngiltere'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Liverpool altyapısında başladı.
Kariyerinde Coventry City, Barnsley, Freiburg, Bristol City ve Glasgow Rangers gibi takımlarda forma giydi.
İngiliz futbolcu, forvet hattında sol kanatta görev yapıyor.
26 yaşındaki deneyimli isim, İngiltere'nin U18 ve U20 takımlarında forma giydi.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 11 milyon euro...