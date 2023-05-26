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FENERBAHÇE HABERLERİ - Rangers'a veda etti! Ryan Kent geliyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezon iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarında vites yükselten Fenerbahçe, Ryan Kent'i kadrosuna katmak üzere. Yıldız futbolcu, Rangers'a veda etti. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 08:04
FENERBAHÇE HABERLERİ - Rangers'a veda etti! Ryan Kent geliyor

Süper Lig'de bir yandan zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarında gaza bastı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Rangers'a veda etti! Ryan Kent geliyor

Sarı-lacivertli ekibin büyük ölçüde anlaşma sağladığı Ryan Kent, kulübü Rangers'a veda etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Rangers'a veda etti! Ryan Kent geliyor

26 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu, İskoç ekibinin Hearts ile oynadığı maç öncesinde son kez Ibrox Park'a çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Rangers'a veda etti! Ryan Kent geliyor

Taraftarları selamlayan Kent, alkışlar arasında son vedasını gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Rangers'a veda etti! Ryan Kent geliyor

2018'den bu yana Rangers formasıyla 2018 maça çıkan başarılı oyuncu, 33 kez ağları sarstı. Kent ayrıca 57 asist yapmayı başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Rangers'a veda etti! Ryan Kent geliyor

RYAN KENT KİMDİR?

11 Kasım 1996 yılında İngiltere'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Liverpool altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Rangers'a veda etti! Ryan Kent geliyor

Kariyerinde Coventry City, Barnsley, Freiburg, Bristol City ve Glasgow Rangers gibi takımlarda forma giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Rangers'a veda etti! Ryan Kent geliyor

İngiliz futbolcu, forvet hattında sol kanatta görev yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Rangers'a veda etti! Ryan Kent geliyor

26 yaşındaki deneyimli isim, İngiltere'nin U18 ve U20 takımlarında forma giydi.

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