Haberler Fenerbahçe Ellerinden kaptı

Ellerinden kaptı

Fenerbahçe transferde elini çabuk tutmanın ödülünü aldı Ryan Kent ile Burnley ve Sheffield United’tan önce anlaştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
Ellerinden kaptı

Kanarya gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları erkenden sıvamıştı. Bunun da karşılığını almaya başladı. Bonservisi elinde olan kaliteli isimlerin listesini oluşturan sarı-lacivertliler yaptıkları filtreleme sonucunda belli hedeflere yöneldiler. Bunlardan biri de Rangers ile kontratı sona eren Ryan Kent'ti. Kanarya oyuncuyla erken temas kurdu. İyi bir teklif sundu. Projelerini anlattı ve İngiliz yıldızı ikna etti. Ada basını, Burnley ve Sheffield United'ın 26 yaşındaki oyuncuyu istediğini ancak Fenerbahçe'ye kaptırdığını yazdı. Kent bu sezon 3 gol, 10 asistle oynadı.

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