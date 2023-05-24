TRANSFER HABERİ - "Fenerbahçe'de oynamak isterim" demişti! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı

Spor Toto Süper Lig'de bitime sayılı haftalar kala lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de bitime sayılı haftalar kala lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Gelecek sezon daha güçlü ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler, transferde gaza bastı.
Takımda önemli değişiklikler yapması beklenen Kanarya, ilk transferinde mutlu sona yakın.
Fenerbahçe, son olarak Glasgow Rangers'ta forma giyen Ryan Kent ile her konuda anlaşma sağladı.
Sarı-lacivertlilerin İngiliz oyuncuyla yaz transfer döneminin resmen başlamasının ardından resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'nin Kent ile 3+1 yıllık mukavele yapacağı ve oyuncunun yıllık 1.7 milyon Euro ücret alacağı öğrenildi.
Dominik Livakovic ve Wilfried Zaha ile temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, forvet hattını güçlendirmek için düğmeye bastı.
Fenerbahçe'de bu sezon takımın en skorer ismi olan Enner Valencia'nın geleceği belirsizliğini koruyor.
Ekvadorlu yıldızın menajeri Gonzalo Vargas, Arjantin basınına oyuncusunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Vargas, "Cuma günü Enner ve ailesi ile bir araya gelip önündeki seçenekleri konuşacağız. Önceliğimiz Fenerbahçe ile kontratı yenilemek olacak ama aynı zamanda Brezilya, Meksika, Duabi ve Suudi Arabistan'daki takımların tekliflerine de bakacağız."
"Enner yaşına rağmen en iyi dönemini geçiriyor. Milli takımda oynamaya devam etmenin yanı sıra daha fazlasını da istiyor. Ekonomik koşulları da göz ardı etmeden Milli takımda devam etmesini sağlayacak en iyi koşulları arayacağız." ifadelerini kullandı.
Valencia'nın Fenerbahçe ile yola devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken; yönetim, deneyimli golcünün alternatifleri için arayışlara başladı.
Adı Porto forması giyen Mehdi Taremi ile anılan sarı-lacivertlilerin gündemine bir İranlı golcü daha girdi.
SARDAR AZMOUN HAMLESİ
Fenerbahçe, daha öncede gündemine aldığı Bayer Levekusen'li Sardar Azmoun'u yeniden gündemine aldı.
İranlı gazeteci Hatam Shiralizadeh, 28 yaşındaki golcünün sezon sonunda takımdan ayrılma kararı aldığını açıkladı.
MARSİLYA VE LYON DA İSTİYOR
İngiliz basınında yer alan haberde Azmoun ile Marsilya ile Lyon'un da ilgisi olduğu belirtildi.
Sardar Azmoun, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda İran'ın Galler ile oynadığı maçın ardından Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
"İNŞALLAH BİR GÜN FENERBAHÇE'DE OYNARIM"
TRT'ye konuşan Azmoun, "Ben Türkmen'im ve Türkçe biliyorum. Türkler'i çok seviyorum. Türkler benim canım. Ben Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Bana teklif vardı, biliyorum. İnşallah bir gün Fenerbahçe'de oynarım. Onlara gol attığım için de özür dilerim. Ama şimdi Bayer Leverkusen'de oynama zamanı" ifadelerini kullanmıştı.
Sardar Azmoun, bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla tüm kulvarlarda 32 maça çıktı.
İranlı yıldız, 4 gol ve 4 asistlik performansıyla 8 gole direkt katkıda bulundu.
Azmoun'un Alman ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
28 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro.