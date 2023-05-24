TRANSFER HABERİ - "Fenerbahçe'de oynamak isterim" demişti! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı

"İNŞALLAH BİR GÜN FENERBAHÇE'DE OYNARIM"

TRT'ye konuşan Azmoun, "Ben Türkmen'im ve Türkçe biliyorum. Türkler'i çok seviyorum. Türkler benim canım. Ben Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Bana teklif vardı, biliyorum. İnşallah bir gün Fenerbahçe'de oynarım. Onlara gol attığım için de özür dilerim. Ama şimdi Bayer Leverkusen'de oynama zamanı" ifadelerini kullanmıştı.