Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - "Fenerbahçe'de oynamak isterim" demişti! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı

TRANSFER HABERİ - "Fenerbahçe'de oynamak isterim" demişti! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 2023/2024 sezonu için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Glasgow Rangers'tan ayrılan Ryan Kent ile anlaşma sağlayan, Dominik Livakovic ve Wilfried Zaha için de girişimlerini sürdüren sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, Fenerbahçe'nin kariyerini Bundesliga'da sürdüren yıldız futbolcuyla ilgilendiğini öne sürdü. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 12:15 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 12:25
Mert Kılıç
TRANSFER HABERİ - "Fenerbahçe'de oynamak isterim" demişti! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı

Spor Toto Süper Lig'de bitime sayılı haftalar kala lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - "Fenerbahçe'de oynamak isterim" demişti! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı

Gelecek sezon daha güçlü ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler, transferde gaza bastı.

TRANSFER HABERİ - "Fenerbahçe'de oynamak isterim" demişti! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı

Takımda önemli değişiklikler yapması beklenen Kanarya, ilk transferinde mutlu sona yakın.

TRANSFER HABERİ - "Fenerbahçe'de oynamak isterim" demişti! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı

Fenerbahçe, son olarak Glasgow Rangers'ta forma giyen Ryan Kent ile her konuda anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ - "Fenerbahçe'de oynamak isterim" demişti! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı

Sarı-lacivertlilerin İngiliz oyuncuyla yaz transfer döneminin resmen başlamasının ardından resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - "Fenerbahçe'de oynamak isterim" demişti! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı

Fenerbahçe'nin Kent ile 3+1 yıllık mukavele yapacağı ve oyuncunun yıllık 1.7 milyon Euro ücret alacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - "Fenerbahçe'de oynamak isterim" demişti! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı

Dominik Livakovic ve Wilfried Zaha ile temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, forvet hattını güçlendirmek için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ - "Fenerbahçe'de oynamak isterim" demişti! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı

Fenerbahçe'de bu sezon takımın en skorer ismi olan Enner Valencia'nın geleceği belirsizliğini koruyor.

TRANSFER HABERİ - "Fenerbahçe'de oynamak isterim" demişti! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı

Ekvadorlu yıldızın menajeri Gonzalo Vargas, Arjantin basınına oyuncusunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERİ - "Fenerbahçe'de oynamak isterim" demişti! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı

Vargas, "Cuma günü Enner ve ailesi ile bir araya gelip önündeki seçenekleri konuşacağız. Önceliğimiz Fenerbahçe ile kontratı yenilemek olacak ama aynı zamanda Brezilya, Meksika, Duabi ve Suudi Arabistan'daki takımların tekliflerine de bakacağız."

TRANSFER HABERİ - "Fenerbahçe'de oynamak isterim" demişti! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı

"Enner yaşına rağmen en iyi dönemini geçiriyor. Milli takımda oynamaya devam etmenin yanı sıra daha fazlasını da istiyor. Ekonomik koşulları da göz ardı etmeden Milli takımda devam etmesini sağlayacak en iyi koşulları arayacağız." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - "Fenerbahçe'de oynamak isterim" demişti! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı

Valencia'nın Fenerbahçe ile yola devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken; yönetim, deneyimli golcünün alternatifleri için arayışlara başladı.

TRANSFER HABERİ - "Fenerbahçe'de oynamak isterim" demişti! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı

Adı Porto forması giyen Mehdi Taremi ile anılan sarı-lacivertlilerin gündemine bir İranlı golcü daha girdi.

TRANSFER HABERİ - "Fenerbahçe'de oynamak isterim" demişti! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı

SARDAR AZMOUN HAMLESİ

Fenerbahçe, daha öncede gündemine aldığı Bayer Levekusen'li Sardar Azmoun'u yeniden gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ - "Fenerbahçe'de oynamak isterim" demişti! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı

İranlı gazeteci Hatam Shiralizadeh, 28 yaşındaki golcünün sezon sonunda takımdan ayrılma kararı aldığını açıkladı.

TRANSFER HABERİ - "Fenerbahçe'de oynamak isterim" demişti! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı

MARSİLYA VE LYON DA İSTİYOR

İngiliz basınında yer alan haberde Azmoun ile Marsilya ile Lyon'un da ilgisi olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ - "Fenerbahçe'de oynamak isterim" demişti! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı

Sardar Azmoun, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda İran'ın Galler ile oynadığı maçın ardından Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

TRANSFER HABERİ - "Fenerbahçe'de oynamak isterim" demişti! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı

"İNŞALLAH BİR GÜN FENERBAHÇE'DE OYNARIM"

TRT'ye konuşan Azmoun, "Ben Türkmen'im ve Türkçe biliyorum. Türkler'i çok seviyorum. Türkler benim canım. Ben Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Bana teklif vardı, biliyorum. İnşallah bir gün Fenerbahçe'de oynarım. Onlara gol attığım için de özür dilerim. Ama şimdi Bayer Leverkusen'de oynama zamanı" ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERİ - "Fenerbahçe'de oynamak isterim" demişti! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı

Sardar Azmoun, bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla tüm kulvarlarda 32 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - "Fenerbahçe'de oynamak isterim" demişti! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı

İranlı yıldız, 4 gol ve 4 asistlik performansıyla 8 gole direkt katkıda bulundu.

TRANSFER HABERİ - "Fenerbahçe'de oynamak isterim" demişti! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı

Azmoun'un Alman ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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