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Fenerbahçe-Sivasspor maçının VAR hakemi açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 12:17 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 12:37
Fenerbahçe-Sivasspor maçının VAR hakemi açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'nin, bu akşam Sivasspor'u konuk edeceği mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Alper Ulusoy oldu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile Sivasspor, bu akşam Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapacak. Maçın dördüncü hakemi Murat Erdoğan olacak. Müsabakada VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy'a, AVAR'da Suat Arslanboğa ve Erdem Bayık eşlik edecek.

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