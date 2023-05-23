Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Gustavo Henrique kararı! İmza tarihi belli oldu

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Gustavo Henrique kararı! İmza tarihi belli oldu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Brezilya Ligi ekibi Flamengo'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Gustavo Henrique'nin son durumu belli oldu. Yeni sezon yapılanması için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki savunmacıya imza attıracak. İşte o tarih ve yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 20:30
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Gustavo Henrique kararı! İmza tarihi belli oldu

Fenerbahçe yeni sezon kadro yapılanması için gaza bastı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Gustavo Henrique kararı! İmza tarihi belli oldu

Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde birçok yıldız bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Gustavo Henrique kararı! İmza tarihi belli oldu

Teknik direktör Jorge Jesus ile yola devam etmeyi düşünen Kanarya, hedefteki isimler için temaslarını sıklaştırdı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Gustavo Henrique kararı! İmza tarihi belli oldu

Fenerbahçe'nin listesinde Zaha, Kent ve Livakovic gibi oyuncular bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Gustavo Henrique kararı! İmza tarihi belli oldu

Bu yıldızlarla görüşmeler sürerken, gözler bir yandan da mevcut isimlere çevrilmiş durumda.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Gustavo Henrique kararı! İmza tarihi belli oldu

Kanarya'da takımda kalacak ve gidecek oyuncularla ilgili kararlar verilmeye başlandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Gustavo Henrique kararı! İmza tarihi belli oldu

30 yaşındaki savunmacı bu sezon Fenerbahçe formasıyla 23 resmi maçta forma giydi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Gustavo Henrique kararı! İmza tarihi belli oldu

Bu karşılaşmalarda 3 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Gustavo Henrique kararı! İmza tarihi belli oldu

Brezilyalı oyuncu, ülkesinin alt yaş takımlarında ise 3 müsabakada görev aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Gustavo Henrique kararı! İmza tarihi belli oldu

Profesyonel futbol kariyerine ülkesinin takımlarından Santos'ta başlayan Henrique, 2020 yılında bedelsiz olarak Flamengo'ya geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Gustavo Henrique kararı! İmza tarihi belli oldu

Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'un getirilmesinin ardından satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Gustavo Henrique kararı! İmza tarihi belli oldu

Gustavo Henrique'nin güncel piyasa değeri 2.4 milyon euro olarak gösteriliyor.

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