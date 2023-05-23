TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Gustavo Henrique kararı! İmza tarihi belli oldu

Fenerbahçe yeni sezon kadro yapılanması için gaza bastı.
Fenerbahçe yeni sezon kadro yapılanması için gaza bastı.
Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde birçok yıldız bulunuyor.
Teknik direktör Jorge Jesus ile yola devam etmeyi düşünen Kanarya, hedefteki isimler için temaslarını sıklaştırdı.
Fenerbahçe'nin listesinde Zaha, Kent ve Livakovic gibi oyuncular bulunuyor.
Bu yıldızlarla görüşmeler sürerken, gözler bir yandan da mevcut isimlere çevrilmiş durumda.
Kanarya'da takımda kalacak ve gidecek oyuncularla ilgili kararlar verilmeye başlandı.
GUSTAVO HENRIQUE İMZAYI ATIYOR!
Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla Flamengo'dan kiraladığı Gustavo Henrique hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
Ünlü Brezilyalı gazeteci Vene Casagrande'nin haberine göre; Fenerbahçe, Brezilya Ligi ekibinden kiraladığı Gustavo Henrique'nin opsiyonunu kullanacak.
Söz konusu haberde; Flamengo'ya geri dönmeyecek olan Henrique'nin, bu ay sonunda Fenerbahçe'ye imza atacağı kaydedildi.
30 yaşındaki savunmacı bu sezon Fenerbahçe formasıyla 23 resmi maçta forma giydi.
Bu karşılaşmalarda 3 gol ve 2 asistlik katkı verdi.
Brezilyalı oyuncu, ülkesinin alt yaş takımlarında ise 3 müsabakada görev aldı.
Profesyonel futbol kariyerine ülkesinin takımlarından Santos'ta başlayan Henrique, 2020 yılında bedelsiz olarak Flamengo'ya geldi.
Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'un getirilmesinin ardından satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.
Gustavo Henrique'nin güncel piyasa değeri 2.4 milyon euro olarak gösteriliyor.