Fenerbahçe'de yabancı harekatı!

Fenerbahçe gelecek sezona bambaşka bir yabancı kadrosu ile girmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler için bu yaz oldukça hareketli geçecek. Mergim Berisha, Mbawana Samatta ve Bruma kesin olarak satılacak. Diego Rossi, Bright Osayi Samuel, Joao Pedro, Joshua King, Gustavo Henrique ve Miguel Crespo'ya da iyi teklifler gelirse değerlendirelecek. Oosterwolde sezon başı kampında denenecek. Beğenilmezse satış listesine konacak. Szalai'ye 15 milyon euro civarında teklif gelirse gitmesine onay verilecek. Miha Zajc ve Enner Valencia'ya yeni teklif yapıldı. Willian Arao, Lincoln Henrique, Michy Batshuayi ve Luan Peres ise kalacak isimler.