Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de yabancı harekatı!

Fenerbahçe'de yabancı harekatı!

Sezon sonunda Berisha, Samatta, Bruma ile yollar ayrılacak Rossi, Osayi, Pedro, King, Gustavo ve Crespo da gidebilir.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 06:50
Fenerbahçe'de yabancı harekatı!

Fenerbahçe gelecek sezona bambaşka bir yabancı kadrosu ile girmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler için bu yaz oldukça hareketli geçecek. Mergim Berisha, Mbawana Samatta ve Bruma kesin olarak satılacak. Diego Rossi, Bright Osayi Samuel, Joao Pedro, Joshua King, Gustavo Henrique ve Miguel Crespo'ya da iyi teklifler gelirse değerlendirelecek. Oosterwolde sezon başı kampında denenecek. Beğenilmezse satış listesine konacak. Szalai'ye 15 milyon euro civarında teklif gelirse gitmesine onay verilecek. Miha Zajc ve Enner Valencia'ya yeni teklif yapıldı. Willian Arao, Lincoln Henrique, Michy Batshuayi ve Luan Peres ise kalacak isimler.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe dünya devinin yıldızı için görüşmelere başladı! Jorge Jesus’un yeni golcüsü belli oluyor…
Hande Erçel, Cannes Film Festivali'nde güzelliğiyle Serenay Sarıkaya ile Dilan Çiçek Deniz’i gölgede bıraktı
G.Saray'a Rashica müjdesi!
Kalmış gibi çalışıyor... İşte Jesus'un transfer raporu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe'de Wilfred Zaha heyecanı!
F.Bahçe'den G.Saray'ın gözdesine kanca!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
Memura kira yardımı başvuru şartları, tarihleri ve ekranı!
POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Test! Test! 01:34
Juventus deplasmanda Empoli'ye farklı yenildi! Juventus deplasmanda Empoli'ye farklı yenildi! 01:19
Juventus deplasmanda Empoli'ye farklı yenildi! Juventus deplasmanda Empoli'ye farklı yenildi! 01:16
Samet Akaydın PFDK'ya sevk edildi! Samet Akaydın PFDK'ya sevk edildi! 01:09
Bjelica'dan Karagümrük maçı sonrası açıklamalar! Bjelica'dan Karagümrük maçı sonrası açıklamalar! 01:09
Trabzonspor farka koştu! Trabzonspor farka koştu! 01:09
Daha Eski
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:08
Trabzonspor'un golü VAR'dan döndü! İşte o pozisyon Trabzonspor'un golü VAR'dan döndü! İşte o pozisyon 01:08
Beşiktaş'a Fransız orta saha! Teklif yapıldı Beşiktaş'a Fransız orta saha! Teklif yapıldı 01:08
G.Saray'a Rashica müjdesi! G.Saray'a Rashica müjdesi! 01:08
F.Bahçe'ye transferde kötü haber! Ters köşe... F.Bahçe'ye transferde kötü haber! Ters köşe... 01:08
Yunan ekibiyle görüştü! Transferde flaş gelişme Yunan ekibiyle görüştü! Transferde flaş gelişme 01:08