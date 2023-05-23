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Fenerbahçe'de Wilfried Zaha heyecanı! Transferi Batshuayi bitirecek

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Wilfried Zaha heyecanı yaşanıyor. Kanarya gelecek sezon ‘kusursuz’ bir kadro kurmayı planlıyor. Fildişili golcü de sarı-lacivertlilerin önemli hamlelerden biri olacak. 30 yaşındaki yıldızın adı bile camiayı coşturdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 06:50
Fenerbahçe'de Wilfried Zaha heyecanı!

Süper Lig'de yıllardır şampiyonluktan uzak olan Fenerbahçe için bu sezon ümitler henüz tükenmedi.

Fenerbahçe'de Wilfried Zaha heyecanı!

Kanarya, son 2 haftaya ezeli rakibi Galatasaray'ın 5 puan gerisinde giriyor. Ankaragücü maçında Cimbom'un takılmasını bekleyecek.

Fenerbahçe'de Wilfried Zaha heyecanı!

Ancak sarı-lacivertlilerin ana hedefi gelecek sezondan itibaren yeniden Türk futbolunun lokomotifliğine soyunmak ve mazisindeki parlak günlerdeki gibi yurdun dört bir yanını sarı-laciverte boyamak. Başkan Ali Koç da vites yükseltmiş durumda.

Fenerbahçe'de Wilfried Zaha heyecanı!

Bir süredir hedefte Crystal Palace ile kontratı sezon sonu bitecek olan Wilfried Zaha var.

Fenerbahçe'de Wilfried Zaha heyecanı!

Menajerliğini yürüten ağabeyi Herve Zaha, geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelip Fenerabahçe- Trabzonspor karşılaşmasını izlemişti.

Fenerbahçe'de Wilfried Zaha heyecanı!

Kanarya maliyeti yüksek oyuncu için tüm şartları zorlamaya hazır.

Fenerbahçe'de Wilfried Zaha heyecanı!

5 milyon euro'yu aşan bir maaş ve 8 milyon euro imza parası artı imaj hakları teklif edilecek. Zaha'yı ikna için tüm yollar denenecek.

Fenerbahçe'de Wilfried Zaha heyecanı!

BATSMAN DE DEVREDE
Kanarya, Wilfried Zaha'yı ikna etmek için dört bir koldan bastırıyor.

Fenerbahçe'de Wilfried Zaha heyecanı!

Sarı-lacivertliler, Michy Batshuayi'yi de bu transferde öne sürdü.

Fenerbahçe'de Wilfried Zaha heyecanı!

Belçikalı forvet bir dönem Crystal Palace'ta birlikte aynı formayı terlettiği Zaha'ya İstanbul'u ve Fenerbahçe'yi anlatacak.

Fenerbahçe'de Wilfried Zaha heyecanı!

Fenerbahçe bu müthiş ikiliyi yeniden bir araya getirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'de Wilfried Zaha heyecanı!

KOLUNDAN SAKATLANDI
Kanarya'nın Wilfried Zaha'ya olan ilgisi başlamışken tecrübeli oyuncudan şanssız bir fotoğraf geldi.

Fenerbahçe'de Wilfried Zaha heyecanı!

Fildişili futbolcunun kolundan sakatlandığı belirtildi. 30 yaşındaki hücum oyuncusu da uçak içinden kolu atel içinde bir fotoğraf paylaştı.

Fenerbahçe'de Wilfried Zaha heyecanı!

Taraftarlar, "Come to Fenerbahçe" yorumları yaptı.

Fenerbahçe'de Wilfried Zaha heyecanı!

AİLESİ DE GELECEK
Wilfried Zaha'nın ağabeyi Herve Zaha, İstanbul'a bayıldı, F.Bahçe'nin projelerini ikna edici buldu.

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